Як британський інвестфонд показав двозначну прибутковість на боргах Метінвесту та Нафтогазу

Меседж глави ФРС Джерома Пауелла про те, що «настав час скоригувати політику», знову відправив у космос американські акції. Основні індекси завершили минулий тиждень поблизу рекордних максимумів. Проте цей тиждень ще змусить інвесторів похвилюватися. Після закриття торгів у середу про свої доходи звітуватиме лідер у галузі штучного інтелекту — компанія Nvidia.

ФРС починає зниження ставок, інвестори змінюють стратегії

Аналітики та ринки продовжують перетравлювати підсумки щорічного економічного симпозіуму у Джексон-Хоул. Експерти, які його відвідали, переконані, що економіці США рецесія не загрожує, пише MarketWatch .

Занепокоєння з цього приводу посилилося на початку серпня після слабких даних із зайнятості за липень. Нині ж, на думку колишнього віце-голови ФРС Алана Бліндера, ймовірність рецесії «не набагато вища за 15%, які завжди існують».

Однак ключові меседжі ринку дав голова ФРС Джером Пауелл, який прямо заявив: настав час для зниження процентної ставки у вересні. Це буде перше зниження за чотири роки.

Пауелл не назвав розмір такого зниження. Поки що більшість експертів очікують зміни ставки на 25 б. п., проте якщо за підсумками серпня знову буде слабкий звіт з безробіття, скорочення може становити 50 б. п.

Bloomberg наголошує, що зниження ставок відбуватиметься «широким фронтом» країн: у п'ятницю про подальше пом'якшення політики заявив голова Банку Англії Ендрю Бейлі, про це повідомили кілька членів Ради управляючих Європейського центробанку, які були присутні на конференції.

Стартуючий сезон пом'якшення грошово-кредитної політики змушує інвесторів змінювати свої стратегії. Дедалі більше інвесторів придивляються до дивідендних акцій, повідомляє CNBC. Пол Байоккі з SS&C ALPS Advisors називає це розумною стратегією: «Інвестори повертаються до дивідендів із грошових ринків, з фіксованого доходу, але також, що важливо, до компаній із позиковими коштами, які можуть бути винагороджені зниженням відсоткових ставок».

Майк Акінс, партнер-засновник ETF Action, вважає таку захисну стратегію виправданою, оскільки акції компаній із зазначених секторів зазвичай мають чисті баланси. Він також зазначає, що популярність дивідендних ETF різко зросла.

Як британський інвестфонд випередив за дохідністю 99% своїх конкурентів

Як приклад важливості правильно обраної інвестиційної стратегії цілком може стати інвестфонд Emerging Markets Corporate High Yield Debt, керований британською Arkaim Advisors.

Цього року він показав дохідність 12% і, згідно з Bloomberg, випередив за цим показником 99% своїх конкурентів. Таких показників фонд зумів досягти завдяки активному скуповуванню боргів українських корпорацій.

Інвестфонд володіє борговими зобов'язаннями державних компаній «Нафтогаз України» та Укрзалізниці, а також гірничодобувної компанії «Метінвест». Бонди цих компаній опинилися серед найбільш вигідних для інвесторів на ринках, що розвиваються, в поточному році — їхня прибутковість склала близько 73%, 52% і 19% відповідно. Середня прибутковість для аналогічних облігацій становить, за підрахунками Bloomberg, лише 9,4%.



Нафтогаз реструктурував свої борги та нещодавно отримав кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Метінвест використав вільні кошти для викупу своїх облігацій, що підвищило їхню привабливість для інвесторів.

«Ці компанії мають активи за межами України, — заявив Bloomberg головний інвестиційний директор Arkaim Дмитро Грико. — Це може справді підтримати їхній бізнес і у разі дефолту забезпечити нам достатню компенсацію, щоб почуватися безпечно».

За словами Грика, до травня найбільшою позицією країни в портфелі фонду була Аргентина з її корпоративними і муніципальними облігаціями, але тепер перше місце посіла Україна. У жовтні 2023 року частка українських облігацій у фонді становила 8%, а сьогодні вона перевищує 10%.

Серед інших великих позицій фонду — облігації Colombia Telecomunicaciones та MC Brazil Downstream. За даними Bloomberg, вони на тлі чуток про поглинання також показали цьогорічну двозначну прибутковість — 41% і 23% відповідно. Зараз Arkaim працює над відкриттям хедж-фонду для інвестування виключно в проблемні та дефолтні борги по всьому світу, з акцентом на ринки, що розвиваються.

Стратегія Грико по Україні добре відома інвесторам у корпоративні облігації на ринках, що розвиваються: купувати борги перспективних компаній з країн, що переживають економічні потрясіння. Найчастіше такі компанії, особливо у секторі сировинних товарів, мають валютну виручку чи закорднонні активи.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

«Мінфін» обрав трійку акцій, які показали найбільше зростання та падіння на американському ринку минулого тижня.

Акції Tempus AI, Inc. (TEM), медичного стартапу, почали торгуватися на Nasdaq кілька місяців тому, проте компанія вже встигла порадувати своїх інвесторів. Минулого тижня папери TEM виросли на новинах про стратегічну інвестицію в компанію-аналог.

Після закриття торгів минулого вівторка Tempus AI повідомила про завершення операції з придбання акцій Personalis (PSNL), лідера в галузі передової геноміки раку. Ці дві компанії створюють помітну синергію, оскільки Tempus AI фокусується на «інтелектуальній діагностиці» у охороні здоров'я, а Personalis — це біотехнологічна компанія, яка спеціалізується на розробці тестів для діагностики раку.

У рамках розширення співпраці Tempus AI інвестувала в Personalis близько $36 млн. Компанії уклали угоду про співпрацю у листопаді 2023 року. Його метою є комерціалізація діагностичного продукту NeXT Personal Dx. Він викликав настільки великий попит із боку медустанов, що партнери вирішили активізувати співпрацю.

Акції Tempus AI Inc увійшли до топ-10 найпопулярніших акцій сфери ШІ за останніми рейтингами аналітиків та новин.

Акції CAVA Group (CAVA), мережі ресторанів середземноморської кухні зросли після того, як ресторатор повідомив про вражаючі показники прибутку та виручки за другий квартал, а також про успішне відкриття нових точок.

Папери Zoom Video Communications Inc. ( ZM), що надає послуги віддаленого конференц-зв'язку, також злетіли на хорошому звіті.

Zoom прогнозує виручку і прибуток у третьому кварталі 2025 фінансового року вище за оцінки аналітиків завдяки розширенню продуктової лінійки, пише Bloomberg. Компанія Zoom оголосила, що тепер у відеоконференціях можуть одночасно брати участь до мільйона людей. Це сталося після того, як різні політичні групи використовували платформу відеоконференцій для збирання коштів на виборчу кампанію віце-президента США Камали Харріс.

Zoom повідомив, що очікує в третьому кварталі виручку в діапазоні від $1,16 млрд до $1,17 млрд, тоді як аналітики прогнозували продажі на рівні $1,16 млрд. Прибуток, за винятком деяких статей, становитиме близько $1,3 на акцію. За даними, зібраними Bloomberg, аналітики в середньому прогнозували скоригований прибуток у розмірі $1,24 на акцію. Zoom також покращив прогнози продажу та прибутку на поточний фінансовий рік.

Компанія зосереджена на розширенні продуктової лінійки для бізнес-клієнтів. Послуги включають надання телефонних систем, контактних центрів та ШІ-помічника, пише Bloomberg. Zoom повідомив, що компанія має 191,6 тис. корпоративних клієнтів, з них 3933 внесли передоплату понад $100 тис. Дохід корпоративного сектора збільшився на 3,5%, до $682,8 млн у другому кварталі фінансового року.

Топ-5 подій тижня на фінансових ринках

Головними подіями останнього тижня серпня для Уолл-стріт стане звіт про квартальні доходи Nvidia та публікацію ключового для ФРС показника інфляції в США. Попередні дані щодо інфляції в ЄС додадуть більше ясності щодо того, коли і на скільки відсоткові ставки знизить Європейський центробанк. Докладніше про ключові події, за якими стежитимуть інвестори світу, пише Investing.com.

Результати Nvidia

У середу, 28 серпня, найдовгоочікуваніша подія в календарі корпоративних звітів: квартальні результати оголосить Nvidia. Yahoo Finance повідомляє: Уолл-стріт прогнозує, що лідер ринку чіпів для навчання штучного інтелекту збільшить прибуток на 109% у річному вираженні, а виручка підскочить на 99% рік до року. Особливо уважно трейдери стежитимуть за інформацією про можливі затримки у постачанні нового чіпа Nvidia Blackwell.

В інтерв'ю Yahoo Finance глава Charles Schwab Asset Management Омар Агілар пояснює, що новий квартальний звіт Nvidia важливий і для ширшого ринку: «Ринок чекатиме на інформацію про прогноз розвитку ШІ та попит на чіпи в майбутньому, оскільки люди продовжують вкладатися в технології штучного інтелекту».

З початку року Акції Nvidia зросли приблизно на 150% і забезпечили близько чверті від 17-відсоткового річного приросту S&P 500. Але приголомшливі результати техногігантів вже дали підстави деяким аналітикам порівнювати нинішню ситуацію з бульбашкою доткомів, яка луснула понад два десятиліття тому.

Квартальні результати Nvidia з'являться вже наприкінці сезону звітності. Великі технологічні компанії не змогли виправдати завищених очікувань інвесторів, яких розчаровували або недостатньо їх високі доходи, або величезні витрати на ШІ. Після таких звітів, наприклад, падали акції Microsoft, Tesla та Alphabet.

Економічний календар США

У п'ятницю, 30 серпня, BEA опублікує індекс споживчих цін (PCE) щодо США за липень. За даними FactSet, консенсус-оцінка передбачає зростання PCE на 2,6% у річному вираженні. Зростання індикатора Core PCE, яке не враховує ціни на продукти харчування та енергоносії, за очікуваннями Уолл-стріт, має сповільнитися до 2,7% з 2,8% у червні.

Інвестори хочуть зрозуміти, пише The Wall Street Journal, чи не надто захоплені поточні прогнози пом'якшення грошово-кредитної політики у США. Фінансові ринки зараз очікують на зниження відсоткової ставки на 100 базисних пунктів до кінця року. Щоб цей прогноз виправдався, Федрезерв повинен зменшувати її на кожному з трьох засідань, що залишилися в 2024-му.

Американський економічний календар цього тижня також включає звіт про замовлення на товари тривалого користування в понеділок, 26 серпня, і оновлені дані щодо ВВП за другий квартал, які з'являться в четвер, 29 серпня. Також вийде щотижневий звіт про первинні заявки на допомогу по безробіттю.

Інфляція у єврозоні

В останній робочий день цього тижня, 30 серпня, Євростат опублікує попередні дані щодо інфляції за серпень. Очікується, що загальна інфляція знизиться через падіння нафтових цін. Увага інвесторів буде, як і раніше, зосереджена на базовій інфляції та секторі послуг, де зростання цін виявилося більш стійким.

Трейдери чекають на цю статистику, оскільки зберігається невизначеність щодо того, коли і на скільки ЄЦБ у найближчі місяці знизить відсоткові ставки. Аналітики ING у записці для клієнтів зазначили, що зниження ставки у вересні «здається неминучим», проте ринки поки не вирішили, чого чекати від наступного, жовтневого засідання регулятора.

Інфляція в Австралії

Дані за минулий місяць, які з'являться в середу, 28 серпня, можуть показати, що загальна інфляція вперше за три роки повернулася до цільового діапазону Резервного банку Австралії у 2−3%.

Будь-яка ознака послаблення інфляційного тиску може посилити увагу до центрального банку. Адже небажання місцевого регулятора знижувати відсоткові ставки йде врозріз із політикою інших центральних банків світу, які вже розпочали цикл пом'якшення монетарної політики або розглядають таку можливість. Інвестори також очікують, що дані в середу потенційно покращать споживчі настрої, які псували високі витрати на запозичення.

У п'ятницю, 30 серпня, стане відомий серпневий показник інфляції в Японії. Він може надати додаткові підказки щодо перспектив грошово-кредитної політики місцевого центробанку.

Золото

Золото зросло більш ніж на 20% з початку року і тепер його ціна може досягти позначки $3 тис. за унцію. Це приковує увагу інвесторів усього світу до цього активу.

Жовтий метал традиційно вважається активом-притулком, до якого йдуть інвестори у періоди підвищених ризиків, політичної та економічної нестабільності. Нині на користь зростання цін на золото відіграють декілька факторів.

Вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року спровокувало первісне ралі цін на золото. Зростання цін на сировинні товари та подальша інфляція, яка підриває вартість фіатних валют, надалі підтримали висхідний тренд.

Далі зростанню золота сприяли напруженість на Близькому Сході та невизначеність навколо майбутніх президентських виборів у США. Тепер очікування зниження відсоткових ставок у США чинять тиск на долар, роблячи золото привабливішим: його ціна зазвичай має зворотну залежність від американської валюти.

Однак інвесторам у золото слід виявляти обережність, оскільки на ринках часто відбуваються корекції.