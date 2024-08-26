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26 серпня 2024, 15:52

IKEA запустить платформу для товарів секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay

Мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA планує запустити платформу Preowned для торгівлі товарами, які вже були у використанні. Вихід у цей сегмент допоможе компанії конкурувати із маркетплейсом eBay, повідомила Financial Times.

Мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA планує запустити платформу Preowned для торгівлі товарами, які вже були у використанні.
Фото: retailers.ua

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Що відомо

Виконавчий директор холдингу Ingka Group, якому належать магазини IKEA, Йеспер Бродін повідомив, що платформа до кінця року тестується в столиці Іспанії Мадриді та столиці Норвегії Осло, а потім буде запущена по всьому світу.

«Це була давня мрія», — наголосив Бродін.

У компанії вже є акція, в рамках якої вона купує у клієнтів старі меблі та перепродає її в магазинах.

Нова ж платформа націлена на ринок уживаних речей, на якому користувачі продають меблі безпосередньо один одному. Вони вводять дані про товар, фотографії та ціну продажу, а база даних IKEA за допомогою штучного інтелекту додає рекламні зображення та виміри.

Покупець забирає меблі безпосередньо у продавця, який може отримати гроші або ваучер компанії із 15% бонусом. Запуск платформи також відповідає прагненню рітейлера стати «кліматично сприятливим» до 2030 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
26 серпня 2024, 16:55
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Як одноразова IKEA може стати секонд-хендом?
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