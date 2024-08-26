IKEA запустить платформу для товарів секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay

У компанії вже є акція, в рамках якої вона купує у клієнтів старі меблі та перепродає її в магазинах.

Нова ж платформа націлена на ринок уживаних речей, на якому користувачі продають меблі безпосередньо один одному. Вони вводять дані про товар, фотографії та ціну продажу, а база даних IKEA за допомогою штучного інтелекту додає рекламні зображення та виміри.

Покупець забирає меблі безпосередньо у продавця, який може отримати гроші або ваучер компанії із 15% бонусом. Запуск платформи також відповідає прагненню рітейлера стати «кліматично сприятливим» до 2030 року.