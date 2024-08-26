Мережа магазинів меблів та товарів для дому IKEA планує запустити платформу Preowned для торгівлі товарами, які вже були у використанні. Вихід у цей сегмент допоможе компанії конкурувати із маркетплейсом eBay, повідомила Financial Times.
IKEA запустить платформу для товарів секонд-хенду, щоб конкурувати з eBay
Що відомо
Виконавчий директор холдингу Ingka Group, якому належать магазини IKEA, Йеспер Бродін повідомив, що платформа до кінця року тестується в столиці Іспанії Мадриді та столиці Норвегії Осло, а потім буде запущена по всьому світу.
«Це була давня мрія», — наголосив Бродін.
У компанії вже є акція, в рамках якої вона купує у клієнтів старі меблі та перепродає її в магазинах.
Нова ж платформа націлена на ринок уживаних речей, на якому користувачі продають меблі безпосередньо один одному. Вони вводять дані про товар, фотографії та ціну продажу, а база даних IKEA за допомогою штучного інтелекту додає рекламні зображення та виміри.
Покупець забирає меблі безпосередньо у продавця, який може отримати гроші або ваучер компанії із 15% бонусом. Запуск платформи також відповідає прагненню рітейлера стати «кліматично сприятливим» до 2030 року.
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