Instagram дозволив додавати музику у свій профіль

Соціальна мережа Instagram оголосила про нову функцію, яка дозволить користувачам додавати пісні у свій профіль — подібно до популярної на початку 2000-х років соцмережі Myspace. Про це повідомляє The Verge.

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Музика, додана до профілю користувача, буде відображатися в розділі біографії. Пісня відображатиметься в профілі, доки користувач не видалить або замінить її.

Але на відміну від Myspace, пісні не відтворюються автоматично, а люди, які переглядають профіль із піснею, можуть відтворювати та призупиняти трек.

Як додати музику

Користувачі можуть додати пісню, перейшовши на сторінку «редагування профілю», де вони зможуть шукати та вибирати трек із бібліотеки ліцензованої музики Instagram, яка також доступна для Reels або публікацій. Звідти користувачі зможуть вибрати 30-секундну частину пісні для додавання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Instagram запустив нові функції для Stories, які дозволять користувачам більш креативно ділитися контентом і спілкуватися один з одним. Зокрема нова опція «Показати» дозволяє публікувати приховані Stories, доступні лише за умови надсилання особистого повідомлення.