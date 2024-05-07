Instagram запустив нові функції для Stories: можна публікувати «секретний» контент

Соціальна мережа Instagram запустила нові функції для Stories, які дозволять користувачам більш креативно ділитися контентом і спілкуватися один з одним. Зокрема нова опція «Показати» дозволяє публікувати приховані Stories, доступні лише за умови надсилання особистого повідомлення. Про це повідомляє пресслужба Meta.

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З новою функцією користувачі можуть публікувати розмиті історії, які розкриваються лише після отримання особистого повідомлення від підписника.

Що ще нового

Стікер «Додати свою музику» дозволяє користувачам ділитися улюбленою піснею та заохочувати інших робити те ж саме. Це розширення функції «Додати своє», яка вже дозволяє користувачам відповідати на історії інших користувачів своїми власними.

Функція «Рамки» перетворює фотографії на віртуальні полароїди. Користувачі можуть переглядати ці фотографії. Щоб розкрити вміст усередині, вашим підписникам доведеться струснути свій телефон, щоб розкрити зображення.

Функція «Вирізки» дозволяє користувачам перетворювати частини відео або фотографій на власні стікери. Їх можна потім додавати до Stories або Reels.

Instagram також оновив алгоритм рекомендацій контенту. Ці зміни спрямовані на зменшення крадіжок контенту на платформі, підтримку оригінального контенту та збільшення охоплення для невеликих акаунтів.