Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у двох містах

Райффайзен Банк відкрив перші підземні відділення у Харкові та Дніпрі. Вони працюють на базі вже існуючих та обслуговують клієнтів у разі оголошення повітряної тривоги у регіоні. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід, який веде до підземного приміщення.

Підземні відділення надають усі банківські послуги, що і традиційні відділення, зокрема відкриття рахунків, депозитів, кредитування, консультації клієнтів та розрахунки в касі.

Зазначається, що перші підземні банківські відділення з’явилися у містах, які розташовані поблизу бойових дій та постійно піддаються обстрілам. Кількість та тривалість повітряних тривог у цих містах є підвищеною, клієнти мають обмежений доступ до офлайн послуг та часті проблеми зі стабільним зв’язком.

Попри складну ситуацію у цих містах продовжують працювати підприємці, які також потребують постійного доступу до банківських операцій.

Надалі банк планує відкриття окремих підземних відділень у Харкові та Дніпрі й інших прифронтових містах.

Де знаходяться відділення

У Харкові відділення працює за адресою: вул. Новгородська, 11.

У Дніпрі відділення обслуговує клієнтів за адресою: смт. Cлобожанське, вул. Слобожанська, 9а.