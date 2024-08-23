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23 серпня 2024, 13:32

У липні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди

У липні 2024 року було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

У липні 2024 року було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу.
Фото: НБУ

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Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд грн.

Загалом з грудня 2020 року за програмою укладено 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн.

Хто видає найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк: 13 461 кредит на загальну суму 22,2 млрд грн, що становить 63 % від ліміту таких гарантій, наданих банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 777 кредитів на 10,8 млрд грн (90 % від ліміту банку).

Укргазбанк закриває трійку лідерів: 947 кредитів на 9,9 млрд (69 % від свого ліміту).

Регіони

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

  • у Києві — 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;
  • у Дніпропетровській області — 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;
  • у Львівській області — 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;
  • у Київській області — 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;
  • в Одеській області — 1 229 кредитів на близько 4 млрд грн.

Сфери

За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах:

  • сільське господарство — 5 029 кредитів на загальну суму 29,3 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 458 кредитів на близько 18 млрд грн;
  • переробна промисловість — 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 124 кредити на 2,4 млрд грн;
  • будівництво — 511 кредитів на 1,6 млрд грн.

Кредити готівкою в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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