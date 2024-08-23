У липні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди

У липні 2024 року було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн.

З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд грн.

Загалом з грудня 2020 року за програмою укладено 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн.

Хто видає найбільше кредитів

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк: 13 461 кредит на загальну суму 22,2 млрд грн, що становить 63 % від ліміту таких гарантій, наданих банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 777 кредитів на 10,8 млрд грн (90 % від ліміту банку).

Укргазбанк закриває трійку лідерів: 947 кредитів на 9,9 млрд (69 % від свого ліміту).

Регіони

У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві — 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;

у Дніпропетровській області — 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;

у Львівській області — 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;

у Київській області — 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;

в Одеській області — 1 229 кредитів на близько 4 млрд грн.

Сфери

За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах: