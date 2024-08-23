У липні 2024 року було видано 651 кредит на загальну суму 2,2 млрд грн за державними гарантіями на портфельній основі для малого і середнього бізнесу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
У липні підприємці отримали кредити на понад 2 мільярди
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Станом на 1 серпня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 19 845 кредитів на 68,4 млрд грн.
З початку дії воєнного стану 24 лютого 2022 року укладено 33 591 кредитний договір на суму 113 млрд грн.
Загалом з грудня 2020 року за програмою укладено 38 739 кредитів на загальну суму 123,4 млрд грн.
Хто видає найбільше кредитів
За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 серпня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати Приватбанк: 13 461 кредит на загальну суму 22,2 млрд грн, що становить 63 % від ліміту таких гарантій, наданих банку.
Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк: 2 777 кредитів на 10,8 млрд грн (90 % від ліміту банку).
Укргазбанк закриває трійку лідерів: 947 кредитів на 9,9 млрд (69 % від свого ліміту).
Регіони
У регіонах найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві — 2 354 кредити на загальну суму 8,3 млрд грн;
- у Дніпропетровській області — 1 560 кредитів на 5,1 млрд грн;
- у Львівській області — 1 686 кредитів на 4,9 млрд грн;
- у Київській області — 1 257 кредитів на 4,2 млрд грн;
- в Одеській області — 1 229 кредитів на близько 4 млрд грн.
Сфери
За видами економічної діяльності найбільше кредитів обслуговуються у таких сферах:
- сільське господарство — 5 029 кредитів на загальну суму 29,3 млрд грн;
- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 8 458 кредитів на близько 18 млрд грн;
- переробна промисловість — 3 161 кредит на 14,5 млрд грн;
- транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 1 124 кредити на 2,4 млрд грн;
- будівництво — 511 кредитів на 1,6 млрд грн.
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