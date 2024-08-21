Moody’s виявило понад 40 тисяч компаній в ЄС з російською участю

У Євросоюзі нарахували 46 000 компаній з російською участю. Про це повідомило агентство Moody's .

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Де найбільше

Станом на липень 2024 року Moody’s визначило десятки тисяч таких компаній, найбільше — у Чехії (12 480), Болгарії (9581), Німеччині (4296), Латвії (3338), Італії (2539).

Moody's зазначає, що, згідно з рішенням Єврокомісії, з липня 2024 року кредитні та фінансові установи в ЄС повинні дотримуватися нових вимог до звітності щодо фінансових операцій росіян.

Вони повинні повідомляти компетентним органам про перекази на суму понад 100 тис. євро із ЄС до третіх країн, якщо їх здійснюють компанії з часткою російської участі понад 40%.

Вимогу запроваджено в рамках 12-го пакету санкцій ЄС проти росії через війну в Україні. Країни-члени ЄС вивчать інформацію «для виявлення потенційного порушення або обходу санкцій».