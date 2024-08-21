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21 серпня 2024, 9:27

Поближче до рф, Ірану та КНДР: Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС. Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Айхан Гаджизаде, передає Report.

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС.
Фото: delo.ua

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Що відомо

Речник МЗС Азербайджану підтвердив ЗМІ, що країна офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.

3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва у казахській столиці Астані була ухвалена спільна декларація щодо стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китайською Народною Республікою.

Зокрема, у цьому документі Азербайджан висловив бажання вступити до БРІКС.

Що таке БРІКС

БРІКС — блок країн, до якого входять росія, Бразилія, Індія, КНР, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.

У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.

Держави з-поза БРІКС, як-от Єгипет або Обʼєднані Арабські Емірати, також приєдналися до NBD.

росія вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, яка допомагає впоратися із санкціями за вторгнення в Україну.

Після санкцій західних країн на імпорт російської нафти Індія та Китай стали головними клієнтами рф. До того ж росія провела спільні морські навчання з Китаєм і Південною Африкою у лютому 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
21 серпня 2024, 9:46
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Карабах це Вірменія!)))))))
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