Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС. Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Айхан Гаджизаде, передає Report.
Поближче до рф, Ірану та КНДР: Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС
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Що відомо
Речник МЗС Азербайджану підтвердив ЗМІ, що країна офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.
3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва у казахській столиці Астані була ухвалена спільна декларація щодо стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китайською Народною Республікою.
Зокрема, у цьому документі Азербайджан висловив бажання вступити до БРІКС.
Що таке БРІКС
БРІКС — блок країн, до якого входять росія, Бразилія, Індія, КНР, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.
БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.
У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.
Держави з-поза БРІКС, як-от Єгипет або Обʼєднані Арабські Емірати, також приєдналися до NBD.
росія вважає БРІКС частиною своєю боротьби проти Заходу, яка допомагає впоратися із санкціями за вторгнення в Україну.
Після санкцій західних країн на імпорт російської нафти Індія та Китай стали головними клієнтами рф. До того ж росія провела спільні морські навчання з Китаєм і Південною Африкою у лютому 2023 року.
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