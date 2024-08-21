Поближче до рф, Ірану та КНДР: Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС. Про це повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Айхан Гаджизаде, передає Report.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Речник МЗС Азербайджану підтвердив ЗМІ, що країна офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.

3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва у казахській столиці Астані була ухвалена спільна декларація щодо стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китайською Народною Республікою.

Зокрема, у цьому документі Азербайджан висловив бажання вступити до БРІКС.

Що таке БРІКС

БРІКС — блок країн, до якого входять росія, Бразилія, Індія, КНР, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.

У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.