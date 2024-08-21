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21 серпня 2024, 8:46

Тисяча найбільших компаній України за рік заробили 7,2 трлн грн — YouControl

Тисяча найбільших українських підприємств отримали майже 7,2 трлн грн чистого доходу за підсумками 2023 року, що на 19,4% більше, ніж у попередньому періоді. Про це свідчать дані дослідження фінансового аналітика Романа Корнилюка та R&D-центру YouControl.

Тисяча найбільших українських підприємств отримали майже 7,2 трлн грн чистого доходу за підсумками 2023 року, що на 19,4% більше, ніж у попередньому періоді.
Фото: depositphotos

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Роль першої тисячі підприємств також посилилась. Тепер вона становить 54% від загального обсягу реалізованої продукції усіх компаній України порівняно із 52% у 2022 році.

У 2023 році склад першої тисячі оновився на 23%. 233 підприємства покинули список через падіння виторгу, банкрутства чи руйнування.

Найчисельніші сектори великого бізнесу

Найчисельнішими секторами великого бізнесу є харчова промисловість (139 компаній), нафтогазовий сектор (115), електроенергетика (104), сільське господарство (97). Більше ніж по 50 найбільших компаній займаються гуртовою, роздрібною торгівлею та машинобудуванням.

Незважаючи на те, що доходи нафтового сектору впали на 4,4% у порівнянні із 2022 роком, найбільший сукупний дохід отримали підприємства саме цієї галузі — 1,2 трлн грн (16,8%). На другому місці енергетика — 15,9%, на третьому — роздрібна торгівля (10,6%).

Де розташовані найбільші компанії

Найбільші компанії України переважно розташовані в Києві — 412 підприємств, що генерують майже 52% від загального доходу. Підприємствами великого бізнесу з промислових центрів Дніпропетровської, Київської, Львівської та Одеської областей загалом було отримано ще 27% чистих доходів від реалізації продукції.

Найменше компаній серед досліджуваної вибірки розташовано в Чернігівській (8) та через окупацію більшої частини території в Донецькій областях (9).

Основну суму як доходів, так і прибутків серед 1000 найбільших компаній генерують старі фірми, зареєстровані 20−30 років тому. Також високі доходи демонструють молоді компанії віком п'яти-шести років.

Наймолодші великі компанії зосереджені в таких секторах, як азартні ігри та лотереї, архітектура та інжиніринг, електроенергетика, нафтогазовий та готельно-ресторанний бізнес.

Найстаріші — у сферах коксохімічної промисловості, водопостачання та утилізації, операцій з нерухомістю, наукових досліджень, телекомунікацій та меблевої промисловості.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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