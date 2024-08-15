Фонд гарантування у липні успішно продав активи банків-банкрутів на 125,6 млн грн

Протягом липня у системі Prozorro.Продажі було оголошено 371 аукціон з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Успішними були 26 аукціонів з продажу активів 7 банків.

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Успішні аукціони

Сума результативних торгів склала 125,6 млн грн. 96% цієї суми — 120,7 млн грн — становив продаж прав вимоги за кредитами, що перебували на балансі банків.

Решту склав продаж нерухомого майна (2,1 млн грн), основних засобів (1,3 млн грн), земельних ділянок (понад 1,0 млн грн), монет (0,3 млн грн) та транспорту (0,1 млн грн).

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

ПАТ «Банк Форвард» — 79,8 млн грн;

АТ «Мегабанк» — 23,4 млн грн;

АТ «Укрбудінвестбанк» — 15,2 млн грн;

АТ «АКБ «Конкорд» — понад 4,7 млн грн;

ПАТ «Промінвестбанк» — 1,9 млн грн;

АТ «МР Банк» — 0,3 млн грн;

ПАТ «ЧБРР» — 0,2 млн грн.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за липень, отримано оплату за 23 лоти на суму 109,5 млн грн.

Кошти за 3 лоти, на суму 16,1 млн грн, поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Нагадаємо

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.