Японська єна: чи є підстави зміни тренда

У 2024 році японська єна знаходиться під пильною увагою інвесторів. Останніми роками вона знижувалася, що пов'язано з різким збільшенням розриву у відсоткових ставках між США та Японією.

Єна втратила більше 20% по відношенню до долара з початку 2022 року, що викликало кілька раундів інтервенцій з боку Токіо, спрямованих на підтримку валюти. Однак, незважаючи на ці заходи, єна продовжувала втрачати позиції, досягнувши 38-річного мінімуму у 161,96 за долар 3 липня 2024 року. Після цього вона різко змінила тренд.

У цьому огляді разом з експертом компанії Traders Union Андрієм Мастикіним розберемося, що відбувається з японською валютою, чим зумовлена ​​її динаміка та які її перспективи.

Причини зниження єни

Зниження японської єни останніми роками було викликано низкою чинників:

Різниця у процентних ставках: Агресивне підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США у поєднанні з повільним темпом нормалізації грошово-кредитної політики Банку Японії зберегли великий розрив між процентними ставками двох країн. Це зробило єну менш привабливою порівняно з доларом. Зміни у структурі економіки: Японія збільшила імпорт палива та сировини, що зажадало від компаній конвертації єн в іноземну валюту для оплати цих поставок. Це сприяло додатковому тиску на єну. Переміщення виробництва та реінвестиції: Багато великих японських виробників перемістили свої виробничі потужності за кордон і реінвестують прибуток у зарубіжні активи, а не повертають їх на батьківщину. Це також знижує попит на єну у Японії.

Інтервенції Банку Японії

Для боротьби з ослабленням єни уряд Японії та Банк Японії зробили кілька інтервенцій. За даними Міністерства фінансів Японії, заходів було вжито 29 квітня та 1 травня 2024 року з метою підтримати курс єни. Однак, незважаючи на ці зусилля, єна продовжувала втрачати свої позиції.

У липні 2024 року японська влада знову активізувалася і неодноразово втручалася у валютний ринок, намагаючись стабілізувати ситуацію та запобігти подальшому падінню курсу єни. Це підкреслило рішучість Токіо утримати контроль над валютним ринком і підтримати свою валюту в умовах нестабільності.

Вплив операцій Carry Trade

Одним із ключових факторів ослаблення єни стали угоди carry trade. Ця торгова стратегія включає запозичення валюти з низькими відсотковими ставками (у разі єн) для інвестування у валюти з вищими доходностями. Інвестори використали єну для фінансування покупок активів у доларах США, мексиканських песо, новозеландських доларах та інших валютах із високими доходностями.

Угоди carry trade досягли гігантських масштабів у 2022 та 2023 роках, коли Федеральна резервна система швидко підвищувала ставки, а Банк Японії зберігав низькі відсоткові ставки.

Проте нещодавні зміни у грошово-кредитній політиці Банку Японії та очікуване пом'якшення політики у США призвели до згортання угод carry trade. Це призвело до зростання єни та коливань на глобальних ринках. Незважаючи на це зміцнення, єна все ще залишається відносно слабкою в порівнянні з її рівнями у минулому.

Зміна настроїв на ринку

Після липневих засідань ФРС США та Банку Японії, на яких було позначено різноспрямовані траєкторії відсоткових ставок, з'явилися підстави для подальшого зростання єни.

Так ФРС взяла траєкторію на пом'якшення своєї монетарної політики, тоді як японський центробанк готовий продовжити підвищення ставок.

Аналітики JP Morgan переглянули свій прогноз щодо єни до 144 за долар до другого кварталу наступного року і заявили, що це передбачає консолідацію єни в найближчі місяці. Вони зазначили, що carry trade звели нанівець весь річний приріст, і близько 65−75% позицій буде закрито.

Переоцінка єни

Фундаментальні фактори, які підтримували припущення про те, що єна залишиться дешевою та стабільною, раптово змінилися. Зростаючий фондовий ринок Японії заохочує більше японських інвесторів повертати гроші в країну, а торговельний дефіцит скоротився. Японські інвестори вже вилучили 2,2 трлн. єн із іноземних акцій з початку року, що значно перевищує їхній чистий інвестиційний потік в іноземні облігації.

Зрозуміла волатильність єни, що вимірюється в опціонах на єну, також знизилася. Нічна волатильність підскочила до 31% 6 серпня, але нині знизилася приблизно до 5%.

Перспективи та прогнози

На тлі змін у грошово-кредитній політиці Японії та США майбутнє єни залишається невизначеним. Незважаючи на недавнє зміцнення, викликане закриттям угод carry trade та діями Банку Японії, єна все ще перебуває під тиском.

Очікуване пом'якшення політики Федеральної резервної системи може призвести до подальшого зміцнення японської валюти, проте довгострокові перспективи залежать від багатьох чинників, включаючи стан світової економіки та подальші дії центральних банків.

Таким чином, єна, незважаючи на недавнє відновлення, залишається вразливою до зовнішніх факторів. Інвестори уважно стежитимуть за розвитком ситуації та адаптуватимуть свої стратегії до змінних умов на ринку, що позначається як на волатильності, так і на напрямку валюти.