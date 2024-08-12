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12 серпня 2024, 16:17

Україна запропонувала нові умови обслуговування боргу на $18 млрд

Україна оголосила пропозицію щодо обміну та запит на згоду щодо змін обслуговування облігацій України та гарантованих облігацій «Укравтодору». Що це означає, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Україна оголосила пропозицію щодо обміну та запит на згоду щодо змін обслуговування облігацій України та гарантованих облігацій «Укравтодору».

Пропозиція України розміщена на сайті Лондонської фондової біржі.

Йдеться про облігації України зі строком погашення у 2024−2035 роках (загальна непогашена сума — 17 261 млн. доларів та 2 250 млн. євро) та облігації Укравтодору-2030 (непогашена сума — 700 млн. доларів).

Що відбуватиметься найближчим часом

9 серпня: Україна оприлюднила оголошення про запрошення до зміни обслуговування своїх та гарантованих зобов’язань через клірингові системи, у службі новин і на веб-сайті Euronext Dublin та Лондонської фондової біржі.

9 — 27 серпня: Період запрошення до зміни обслуговування зобов’язань.
23 серпня 17:00 NYT: Крайній термін отримання згоди — кінцевий термін подання Інструкцій щодо участі для того, щоб власники облігацій могли отримати Плату за згоду.

27 серпня 17:00 NYT: Закінчення терміну дії — кінцевий термін для утримувачів облігацій, щоб надати Інструкції щодо участі в їх обміні. Після закінчення цього терміну дії власники більше не зможуть подавати Інструкції щодо участі.
28 серпня або якомога швидше після Закінчення терміну дії: Дата оголошення результатів — у цю дату або якомога швидше після неї Україна та Укравтодор оголосять результати запиту на отримання згоди для обміну облігацій.

30 серпня 2024 р. або якомога швидше після Закінчення терміну дії: Дата набрання чинності — у цю дату Україна та Довірена особа підпишуть Договір довірчого управління щодо нових цінних паперів.

30 серпня 2024 року або якомога швидше після Дати набрання чинності:

  • нову компенсацію за цінні папери буде надано держателям, які належним чином подали (і не відкликали згодом) Інструкції щодо участі;
  • за умови досягнення відповідного порогу згоди для кожної серії та виконання Умов запрошення комісія за згоду буде виплачена власникам, які у відведений строк подали дійсні Інструкції щодо участі;
  • Україна, Укравтодор та Довірена особа укладуть Акт про припинення дії щодо відповідної серії існуючих облігацій.

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Для тих, хто хайпує на «дефолтах» та «рейтингах» — у нас триває абсолютно конструктивна робота з кредиторами.

І ми, і вони прагнуть для себе найбільш вигідних умов обслуговування та погашення запозичень — разом шукаємо золоту середину, яка дозволить нам мати реноме відповідального позичальника навіть попри триваючу безпрецедентну у ХХІ столітті війну, і водночас — винайти спосіб зменшити державний борг та заощадити на виплатах з його обслуговування.

Автор:
Гетманцев Данило
голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило
Верховна Рада
Джерело: Мінфін
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