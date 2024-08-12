Україна запропонувала нові умови обслуговування боргу на $18 млрд

Україна оголосила пропозицію щодо обміну та запит на згоду щодо змін обслуговування облігацій України та гарантованих облігацій «Укравтодору». Що це означає, розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Пропозиція України розміщена на сайті Лондонської фондової біржі.

Йдеться про облігації України зі строком погашення у 2024−2035 роках (загальна непогашена сума — 17 261 млн. доларів та 2 250 млн. євро) та облігації Укравтодору-2030 (непогашена сума — 700 млн. доларів).

Що відбуватиметься найближчим часом

9 серпня: Україна оприлюднила оголошення про запрошення до зміни обслуговування своїх та гарантованих зобов’язань через клірингові системи, у службі новин і на веб-сайті Euronext Dublin та Лондонської фондової біржі.

9 — 27 серпня: Період запрошення до зміни обслуговування зобов’язань.

23 серпня 17:00 NYT: Крайній термін отримання згоди — кінцевий термін подання Інструкцій щодо участі для того, щоб власники облігацій могли отримати Плату за згоду.

27 серпня 17:00 NYT: Закінчення терміну дії — кінцевий термін для утримувачів облігацій, щоб надати Інструкції щодо участі в їх обміні. Після закінчення цього терміну дії власники більше не зможуть подавати Інструкції щодо участі.

28 серпня або якомога швидше після Закінчення терміну дії: Дата оголошення результатів — у цю дату або якомога швидше після неї Україна та Укравтодор оголосять результати запиту на отримання згоди для обміну облігацій.

30 серпня 2024 р. або якомога швидше після Закінчення терміну дії: Дата набрання чинності — у цю дату Україна та Довірена особа підпишуть Договір довірчого управління щодо нових цінних паперів.

30 серпня 2024 року або якомога швидше після Дати набрання чинності:

нову компенсацію за цінні папери буде надано держателям, які належним чином подали (і не відкликали згодом) Інструкції щодо участі;

за умови досягнення відповідного порогу згоди для кожної серії та виконання Умов запрошення комісія за згоду буде виплачена власникам, які у відведений строк подали дійсні Інструкції щодо участі;

Україна, Укравтодор та Довірена особа укладуть Акт про припинення дії щодо відповідної серії існуючих облігацій.

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Для тих, хто хайпує на «дефолтах» та «рейтингах» — у нас триває абсолютно конструктивна робота з кредиторами.

І ми, і вони прагнуть для себе найбільш вигідних умов обслуговування та погашення запозичень — разом шукаємо золоту середину, яка дозволить нам мати реноме відповідального позичальника навіть попри триваючу безпрецедентну у ХХІ столітті війну, і водночас — винайти спосіб зменшити державний борг та заощадити на виплатах з його обслуговування.