Влада Туреччини погрожує заблокувати Telegram — ЗМІ

Адміністрація Telegram отримала попередження від влади Туреччини про блокування месенджера, що готується. Про це пише Sabah із посиланням на джерела в уряді.

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Причина

За їх словами, причиною такого наміру є відсутність реакції на вимогу заблокувати канали із незаконною інформацією.

Зокрема, управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини виявило, що месенджер активно використовується зловмисниками для «продажу наркотиків, пропаганди проституції, азартних ігор та розповсюдження відео з дитячою порнографією».

Регулятор направив понад 1000 звернень до головного офісу Telegram із вимогою заблокувати ці канали, але не отримав відповіді.

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В результаті влада пригрозила заборонити месенджер, якщо його адміністрація не вживе заходів щодо порушників «найближчим часом». Конкретного дедлайну джерела не вказали.

Туреччина посідає 10-те місце у світі за кількістю користувачів Telegram (близько 8 млн).

Нагадаємо

На початку серпня Туреччина заблокувала Instagram. За даними місцевих ЗМІ, рішення було викликане тим, що соцмережа видалила публікації зі співчуттями у зв'язку із загибеллю голови політбюро палестинського радикального угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії. Тоді із засудженням платформи виступив голова управління комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун, який заявив про «дуже явну і очевидну спробу цензури».

10 серпня доступ було відновлено, оскільки сторонам вдалося дійти домовленості про виконання вимог. Instagram має велику популярність в Туреччині: аккаунт у цій соцмережі мають близько 50 млн з 85 млн жителів країни.