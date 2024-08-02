Туреччина заблокувала доступ до соціальної медіа-платформи Instagram, через що мобільний застосунок платформи також став недоступним. Про це повідомляє Управління інформаційних технологій та зв’язку Туреччини, передає Reuters.
2 серпня 2024, 12:47
Туреччина заблокувала доступ до Instagram
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Зазначається, що турецький регулятор не вказав причини та тривалість заборони Instagram.
Блокування соцмережі послідувало після того, як у середу турецький чиновник з питань комунікацій Фахреттін Алтун розкритикував Instagram за рішення блокувати пости зі співчуттям у зв’язку з вбивством Ісмаїла Ханії — ключового чиновника палестинського воєнізованого угруповання ХАМАС.
«Це цензура, чиста і проста», — зазначив Алтун.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
А туркам вже давно пора зробити вибір: або вони світська держава, або вони за будь-яких ***-арабів незалежно від того, що ті роблять. Кому на фіг впала та муслімська солідарніть?