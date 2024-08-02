Туреччина заблокувала доступ до Instagram

Туреччина заблокувала доступ до соціальної медіа-платформи Instagram, через що мобільний застосунок платформи також став недоступним. Про це повідомляє Управління інформаційних технологій та зв’язку Туреччини, передає Reuters.

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Зазначається, що турецький регулятор не вказав причини та тривалість заборони Instagram.

Блокування соцмережі послідувало після того, як у середу турецький чиновник з питань комунікацій Фахреттін Алтун розкритикував Instagram за рішення блокувати пости зі співчуттям у зв’язку з вбивством Ісмаїла Ханії — ключового чиновника палестинського воєнізованого угруповання ХАМАС.

«Це цензура, чиста і проста», — зазначив Алтун.