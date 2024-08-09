Приватбанк розробив новий функціонал «Оплати частинами» для збільшення продажів в інтернеті

Відтепер інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям можливість оплати покупок одночасно карткою та у «Оплату частинами«/»Миттєву розстрочку». Про це повідомляє пресслужба Приватбанку .

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Як використовувати новий функціонал

Для використання нового функціоналу торговцю необхідно активувати його в налаштуваннях особистого кабінету «Оплати частинами».

Після цього клієнти магазину зможуть сплачувати вартість купівлі частково власними коштами з картки, а залишок оформити в «Оплату частинами» чи «Миттєву розстрочку».

«Це дозволить не лише залучати нових клієнтів з лімітом „Оплати частинами“, а ще й утримувати тих, в кого його не вистачає», — йдеться у повідомленні банку.

Зазначається, що такий сервіс доступний для торговців в інтернет-магазинах, соціальних мережах, торгівельних майданчиках та використовує вже понад 160 партнерів «Оплати частинами». Продавати можна як техніку, одяг, меблі, товари для дому, так і навчання, курси та інші товари.