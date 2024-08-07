71% компаній АПК підвищили співробітникам зарплату: кого шукає агробізнес

В аграріїв посилюється дефіцит кадрів, компанії платять більшу зарплату, бонусують робітників та наймають жінок. Як змінився ринок праці в агрогалузі, дослідив Agrohub.

Скільки кадрів «випало» в аграріїв

Лише 14% компаній зазначили, що відчувають суцільну нестачу людей серед агрономічної, інженерної та земельної служб. Ця цифра не виглядає критичною, проте з дефіцитом персоналу серед окремих підрозділів та посад стикнулися більшість опитаних — 64%.

Яких спеціалістів бракує

За результатами дослідження, найдефіцитнішими виявилися робітничі спеціальності, такі як слюсар, токар, зварювальник, електрик — про це повідомили 79% компаній. Друге місце займають лінійні агрономи — 64%. А третє місце за нестачею посідають інженери з ремонту та енергетики (по 57%), а також механіки (50%).

Примітно, що дефіцит кадрів за аналогічними спеціальностями спостерігається як у великих компаніях (100+ тис. га), так і в менших. Якщо у 2022 році великі компанії ще не стикались з кадровим голодом, бо мали можливість перерозподілити персонал між підрозділами, та більше ресурсів, аби втримувати його, то тепер кадровий дефіцит став системною проблемою для агробізнесу будь-якого розміру.

Причини дефіциту кадрів та чи вдається «перемкнутись» на найм жінок

Ключовою причиною складності із закриттям вищезгаданих вакансій є, вочевидь, війна та мобілізація, оскільки на цих позиціях здебільшого працюють чоловіки. Наприклад, за даними Agrohub, у першому півріччі 2024 року серед співробітників агрономічної служби в середньому лише 7% жінок, а інженерної — 2%. Натомість серед посад земельної служби все навпаки — 76% посад займають жінки. Аналогічні цифри показало дослідження Agrohub і у 2023 році.

«Хоча цифри суттєвих гендерних змін в агробізнесі поки що не демонструють, кейсів із залученням жінок до традиційно „чоловічих“ посад серед лідерів ринку більшає. Однак це не швидкий процес, який потребує інвестицій у розбудову відповідної інфраструктури, підготовку умов для комфортної роботи жінок, адаптацію, зміну підходів та, зрештою, промоцію цих вакансій серед жінок. Поки що потреба у персоналі зростає швидше, ніж відбуваються зміни у гендерному балансі», — коментує Дмитро Лєбєдєв, керівник Agrohub HR360 Benchmarking.

Агрокомпанії платять більше, але диференціюють рівень зарплат

Станом на червень 2024 року 71% компаній вже підвищили заробітну плату співробітникам агрономічної, інженерної та земельної служб. 21% опитаних ще не визначилися з цим питанням, а 7% планували збільшити дохід до кінця поточного року.

Бізнеси збільшили заробітну плату співробітникам всіх трьох служб в середньому в межах 10−15%. Для порівняння: у 2023 році було 20−25%. Але при цьому 15% цих компаній розглядають варіант підвищити дохід вдруге наприкінці року.

«В даному випадку бізнес діє проактивно, бо якщо у 2023 році компанії підвищили зарплати, відповідно до рівня інфляції від початку війни, то у 2024 році ситуація така, що інфляція сповільнилась, проте дефіцит кадрів зріс. Компанії почали активно боротися за існуючих працівників, гнучко підходити до збільшення доходу, з огляду на свої стратегії та можливості», — пояснює Дмитро Лєбєдєв.

Крім цього, компанії диференційованіше підходять до зміни заробітної плати, розглядаючи центральний офіс та локальні активи окремо. Перевага цьогоріч віддається другим, оскільки збереження персоналу у виробничих підрозділах є пріоритетом, а центральні офіси зазвичай і так отримують вищі зарплати.

Як ще мотивують співробітників

Мотиваційна частина доходу співробітників у вигляді річного бонусу є нормальною практикою серед агробізнесу, 62% компаній заявили, що мають сталу політику бонусування. 31% ще розробляє таку політику, і лише 8% не планують її цьогоріч впроваджувати. 54% вважають, що співробітник мав право на отримання бонусу, якщо працюватиме в компанії не менше 6 місяців.

70% опитаних учасників повідомили, що вони вже прийняли рішення про виплату бонусу у 2024 році. Для розрахунку цих виплат більшість компаній базуються на кількості місячних доходів, але є й учасники, бонус співробітників яких залежить від отриманого фінансового результату. Примітно, що наразі ключовим KPI, на основі якого виплачується бонус, є фінансовий показник EBITDA. Наявні також рентабельність робочого капіталу, чистий прибуток.

Дослідження зміни рівня заробітної плати та чисельності й бонусування серед агрономів, інженерів та земельників Agrohub HR360 Benchmarking було проведено з 1 травня до 30 червня 2024 року. У дослідженні взяла участь 121 польова компанія із загальним земельним банком у 2,2 млн га.