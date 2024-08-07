Українці почали перевкладатися у безстрокові депозити — експертка

Українці частіше перевкладають гроші з депозитів на безстрокові рахунки. Про наявність такої тенденції «Мінфіну» повідомила директорка з маркетингу Юнекс Банку Аліна Компанець.

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Які вклади обирають українці

За її словами, якщо на початку року частка коштів на вимогу у залишках коштів фізичних осіб складала близько 13−14%, зараз вона зросла до приблизно 20%.

Пропозиція по безстрокових вкладах на ринку невелика. Наприклад, серед 46 банків-учасників депозитних оглядів «Мінфіну» такі можливості пропонують лише 6 малих банків та 11 великих фінустанов (розкид ставок від 0,01% до 6% річних).

«Загалом, добре, якщо банк нараховує бодай якісь відсотки на залишки на картковому рахунку. Ще краще, коли вони сягають 5−8% річних у гривні — такі пропозиції можна знайти на ринку. Але, якщо дивитися на загальну статистику по ринку, то виявляється, що найбільше вільної ліквідності населення зберігаються у найбільших банках, які або взагалі не нараховують відсотків на on-call кошти, або пропонують дуже скромні проценти», — пояснює Компанець.

Таку стратегію навряд чи можна вважати оптимальною, вважає експертка.

«А пояснити цей феномен можна хіба що повною відсутністю цікавості до пасивного заробітку на банківських відсотках в значної частини громадян», — резюмує Компанець.