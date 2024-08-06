В НБУ розповіли, як змінилася іпотека завдяки програмі «єОселя»

Дешевша іпотека та вищі ціни на житло стимулюють брати кредити на дедалі більші суми із меншими власними внесками. Про це йдеться у звіті НБУ .

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Як змінилася іпотека

«До повномасштабного вторгнення майже дві третини іпотек мали показник співвідношення суми кредиту та вартості застави (LTV) менш як 70%, а зараз середній LTV наближається до максимально можливого за умовами програми рівня — 80%», — підрахували в Нацбанку.

Зараз кредити надаються під пільгову ставку 3% або 7% за державною програмою «єОселя», порівняно із середніми ставками за іпотечними кредитами на рівні близько 14% до повномасштабної війни, але зростання цін на житло робить його менш доступним для українців.

На графіку видно, що якщо до російського вторгнення українці брали в середньому в іпотечний кредит 0,8 млн грн, то зараз вдвічі більше — 1,6 млн грн.

«Середній строк позик наприкінці 2021 року становив близько 15 років, тепер іпотеку беруть на довший термін. Перепоною для нарощення іпотеки є невизначеність перспектив ринку нерухомості та високі ризики іпотечного кредитування, що відображаються у високих ставках», — зазначили в НБУ.

Більш довгі терміни кредитування підходять більш молодим позичальникам.

«Раніше найчастіше іпотеку брали позичальники 35−45 років із стабільними доходами, зараз з’явилося більше позичальників, які молодші 30 років», — розповіли в Нацбанку.