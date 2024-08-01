Резидентами «Дія.City» стали понад 200 defense-tech компаній — Мінцифри

До спеціального податкового режиму «Дія.City» приєдналося більш ніж 200 defense-tech компаній — від мобільних тренажерів бойової зброї до дронів для розмінування, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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Хто долучився

Серед компаній, які створюють технології для Сил оборони, і долучились до «Дія.City» розробник розумних дронів для розмінування територій Ailand Systems і міжнародна ІТ-компанія Auterion, що розробляє програмно-апаратні рішення для автоматизації дронів.

Також приєдналась компанія Sokil Defense System, яка спеціалізується на розробці комплексних рішень для підготовки операторів гранатометів і протитанкових ракетних комплексів.

Серед резидентів також SkyRIPer, команда розробників безпілотних систем, зокрема FPV-дронів та наземних комплексів управління, і виробник БпЛА й авіаційних систем Ukrspecsystems.

До «Дія.City» долучилась і платформа UADamage для автоматичного дистанційного зондування за допомогою супутників і дронів.

Що таке Дія.City

Дія.City — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів Дія.City.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам Дія.City не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів Дія.City, навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови Дія.City залишаються незмінними.