В Україні запустили дашборд з даними реєстру щодо справ проти бізнесу

Офіс генерального прокурора запустив дашборд з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) щодо справ проти бізнесу. Про це пише Forbes.ua.

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Про що платформа

На платформі опублікована статистика розслідування і розгляду в судах кримінальних правопорушень, які пов’язані із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності.

Вибірка сформована з кримінальних правопорушень, де надається кримінально-правова оцінка діяльності компаній або їх службових осіб, або де такі компанії чи особи є потерпілими, порушені їх права та інтереси чи розслідується посягання на порядок господарської та інвестиційної діяльності.

В інших розділах можна побачити для порівняння всі кримінальні правопорушення за відповідними статтям кримінального кодексу, частина яких може не стосуватись саме господарської та інвестиційної діяльності.

Проєкт реалізується Офісом генпрокурора за підтримки Мінцифри та координації Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України.