Спілка Diia.City United виступає проти підняття податків з обороту компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету. Про це йдеться у релізі спілки.
Diia.City United виступає проти підвищення податків
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Позиція спілки
«Виступаємо проти необґрунтованого підняття податків з обороту (доходу) компаній та доходів фізосіб та закликає уряд опрацювати інші джерела надходжень до бюджету, виходячи з наступного», — йдеться у повідомленні.
Так, спілка вважає, що такі зміни призведуть до збільшення тіньової економіки та відтоку бізнесу з України.
Замість підвищення податків, Diia.City United закликає уряд зосередитися на детінізації економіки, реформуванні податкової та митної служб, скороченні видатків державного бюджету та боротьбі з тіньовими секторами.
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Спілка також нагадує, що держава взяла на себе зобов'язання щодо стабільності податкового режиму для технобізнесу Дія.City, і підвищення податків суперечитиме цим зобов'язанням.
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