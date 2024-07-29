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29 липня 2024, 11:37

Мінекономіки запускає платформу «Пульс» для зворотного зв’язку від бізнесу

Міністерство економіки оголосило про запуск бета-тестування онлайн платформи для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою «Пульс». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністерство економіки оголосило про запуск бета-тестування онлайн платформи для збору відгуку від бізнесу про взаємодію з державою «Пульс».

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Що відомо про платформу

Зазначається, що мета платформи — створити єдиний цифровий інструмент для прозорих відносин між державою та бізнесом для підвищення якості державних послуг.

Кожен підприємець зможе поставити оцінку послугам, які надає держава. На етапі бета-тестування можна оцінити 22 держоргани, поступово їхня кількість збільшуватиметься.

«Завдяки цьому інструменту можна буде побачити об'єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців. Наприклад, звернулися у податкову, ЦНАП чи інші органи і не задоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на Пульсі. Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті. Так само можна залишити і позитивний відгук, щоб масштабувати позитивні практики», — пояснила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, відгук від бізнесу відцифрують та на його основі буде сформовано так званий Entrepreneur Satisfaction Score — Індекс задоволеності підприємців.

Міністерство планує інтегрувати «Пульс» до більшості державних послуг, щоб була можливість надати миттєву оцінку більшості державних сервісів.

Як працюватиме Пульс

Система складатиметься з трьох компонентів — дашборду, інформаційного вікна та особистого кабінету:

1. Дашборд — інформаційна панель для прийняття управлінських рішень з ключовими показниками, яка дозволить швидко оцінити стан задоволеності державними послугами у зручному для аналізу та сприйняття форматі. Дашборди з оцінками від бізнесу та динамікою звернень публічні.

2. В інформаційному вікні для надання відгуку підприємці можуть лишити відгук про взаємодію з державними органами та повідомити про проблему, якщо вона виникла. Для цього потрібно авторизуватися — електронним підписом, через банк ID або «Дія.Підпис».

Після того підприємцю запропонують заповнити дві форми для оцінювання державних послуг на вибір — коротку та довгу:

Коротка — для оцінки базових критеріїв (умови відкриття/закриття бізнесу, відсутність незаконних перевірок, а також ще вісім показників) і оцінювання державного органу, з яким мали справу. Ці дані будуть використані для подальшого узагальнення проблематики та пріоритизації розв'язування найвагоміших питань.

Довга — передбачає можливість більш конкретно поділитися досвідом і вказати, який орган влади та особи перешкоджали підприємницькій діяльності. Ця форма опрацьовується інакше. Вона може бути спрямована або до Урядового контактного центру, де обробляється як звернення громадянина, або у складних випадках — до Ради бізнес-омбудсмена, якщо питання належать до її компетенцій.

3. Особистий кабінет. Після заповнення форми підприємець зможе відслідковувати статус її розгляду онлайн в особистому кабінеті — від моменту формування заявки до відповіді представника держави. Коли отримає відповідь, буде можливість оцінити весь процес опрацювання звернення від 1 до 10.

Як наголосили у Мінекономіки, «Пульс» є частиною політики «Зроблено в Україні».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+27
bonv
bonv
29 липня 2024, 12:01
#
Задрали вже зі своїми платформами і пустими ідеями…
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