Банкіри очікують збереження облікової ставки на рівні 13% через прискорення інфляції

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«Ми очікуємо, що НБУ залишить незмінною облікову ставку на рівні 13%, головним чином спираючись на дані інфляції за червень, яка відчутно прискорилася. Якщо до цього шанси на зниження облікової ставки ще на 50 б.п. виглядали досить високими, то після виходу інфляційної статистики, на нашу думку, різко знизилися», — сказав головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

Директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський також вважає, що регулятор, найімовірніше, залишить облікову ставку без змін у зв'язку зі зростанням інфляції, яке базується на підвищенні комунальних тарифів, податків і акцизів, а також на девальвації національної валюти. Однак банкір все ж не виключає зниження ставки на 0,5 в.п.

«Здається вірогідним, що НБУ або тимчасово призупинить пом'якшення політики і спостерігатиме за подальшою інфляційною динамікою, або здійснить символічне зниження на 0,5 відсоткових пункту», — зазначив Красовський.

Зі свого боку голова правління Юнекс Банку Іван Світек схиляється до думки, що НБУ збереже ставку на рівні 13% річних.

Він зазначив, що зростання споживчих цін до попереднього місяця на 2,2% є високим показником, хоча загалом інфляція ще не сягнула цільового орієнтира центробанку в 5% і перебуває нижче траєкторії його квітневого прогнозу.

«Це дає підстави говорити про досить високу ймовірність — до 30% — зниження ставки на 0,5% під час липневого перегляду», — вважає голова Юнексу.

Водночас Світек також наголосив, що потенційне підвищення податків, перегляд комунальних тарифів, повна трансмісія підвищених тарифів на е/е і подорожчання долара можуть створювати значний тиск на ціни.

ОТП Банк

Найбільшу впевненість у зниженні облікової ставки продемонстрував голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

«НБУ з великою ймовірністю перегляне облікову ставку до рівня 12,5%. Адже навіть з урахуванням того, що річна інфляція в червні зросла з 3,3% до 4,8%, вона досі залишається нижчою від рівня, прогнозованого Національним банком України, а пом'якшення облікової ставки сприятиме більш швидкому відновленню кредитування та економіки в цілому», — пояснив він свою позицію.

Мудрий допускає зниження облікової ставки до кінця поточного року до рівня 10,5−11,5% річних, водночас акцентувавши увагу на суттєвих воєнних та інфляційних ризиках, які можуть вплинути на рішення НБУ.