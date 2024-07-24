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24 липня 2024, 18:17

На тлі кадрового голоду банки подвоюють зарплати й переманюють фахівців

На банківському ринку відчувається справжній кадровий голод, який штовхає зарплати вгору — працівники цим активно користуються, коли їх хедхантять на подвійний офер. Про це пише «Фінансовий клуб».

На банківському ринку відчувається справжній кадровий голод, який штовхає зарплати вгору — працівники цим активно користуються, коли їх хедхантять на подвійний офер.

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Про це розповіли менеджери по роботі з персоналом під час круглого столу «Еміграція, мобілізація і кадровий голод на фінансовому ринку: як вирішити проблему».

«Є дефіцит певних спеціалістів. І якщо компанії він потрібен, а їх обмаль, то працівники можуть отримувати, навіть перехресно, пропозиції на подвійну зарплату. Є попит високого рівня на певних працівників. І той, хто зможе, той його і забере», — каже директорка департаменту управління персоналом Кредобанку Олена Скиба.

Як приклад, вона зазначила, що більшість банків зараз «полює» на IT-аналітиків.

«Грейдингова система не працює і ми займаємося перекупом ключових працівників. Це є проблемою банків зараз. У нас є певна категорія працівників, які отримують „X“ суму окладу, і їхня вартість на ринку — „X“. Але якщо певному банку конче необхідний саме цей спеціаліст, саме ці навички, офер приходить в два рази більше. Так генерується штучна завищеність працівника на ринку», — розповіла директорка з управління персоналом Сенс Банку Олена Велика.

Про цю проблему каже і HR-директорка ОТП Банку Крістіна Фехер. «Є ситуації, коли людину хедхантять в іншу компанію на мультиплікатор „2“, але буває й інша ситуація, коли ми вимушені брати для себе співробітника із мультиплікатором „2“, і виникає фінансовий дисбаланс всередині підрозділу, в тебе ламається система оплати. Тому що новачки, які приходять, хочуть більшу заробітну плату», — зазначила Крістіна Фехер.

Через це вакансії довго не закриваються. «У нас збільшився строк закриття вакансій на 48% з початку війни. Це пов’язано із кадровим голодом і тим, що немає на ринку людей, які нам цікаві», — пояснила вона.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Prya
Prya
24 липня 2024, 18:44
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Закрываться надо. Перспектив нет. Вернее, они такие, что лучше промолчать.
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Riojas
Riojas
24 липня 2024, 19:45
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Довольно странно. Большинство работников в банке — женщины. С учётом сокращения отделений — свободных людей на рынке должно быть вагон. Кризис в айтишке тоже должен поставлять на рынок всех возможных аналитиков.
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