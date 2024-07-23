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23 липня 2024, 10:37

Україна списала 37% боргу: чи так це насправді, та скільки ще доведеться заплатити

Україна реструктурує зовнішній борг. Що ми в результаті отримаємо, розповів економічний експерт Аналітичного центру Об'єднана Україна Олексій Кущ. «Мінфін» вибрав головне.

Україна реструктурує зовнішній борг. Що ми в результаті отримаємо, розповів економічний експерт Аналітичного центру Об'єднана Україна Олексій Кущ.

Чисте списання боргу для України складе 37%. Під час переговорів Мінфін зробив акцент на грі зі ставками та термінами погашення — це дозволяє зменшити розмір чистої приведеної вартості боргу (залежить від ставки дисконтування та термінів обігу).

Але становище України зараз таке, що нам насамперед необхідне зменшення саме номінальної суми державного боргу, який балансує на рівні 85−90% ВВП та ризикує досягти 100% валового продукту у середньостроковій перспективі.

Реструктуризацію та списання боргу варто було оцінювати за трьома базовими індикаторами:

  • сума списання;
  • термін реструктуризації решти боргу;
  • ставка за купоном.

На мій погляд, розмір списання боргу, з огляду на форс-мажор війни і втрати демографічного потенціалу, мав скласти не менше 50%.

Чому списати потрібно було не менше половини

Якщо українські єврооблігації ще донедавна можна було купити на вторинному ринку лише за 30% від номіналу (тобто зі знижкою у 70%), то зрозуміло, що сума списання внаслідок реструктуризації мала б бути наближеною до цієї цифри.

Наприклад, за облігаціями Гани кредитори нещодавно пішли на списання 30% боргу. Але у Гани немає війни, вона не втратила території та демографічний потенціал.

За термінами реструктуризації — це щонайменше 15−20 років, з огляду на тривалість післявоєнного відновлення.

Ставка за купоном — зниження до 2−3%, навіть з огляду на те, що ставка ФРС зараз 5,5%. Знову ж таки, через геополітичний форс-мажор та величезні втрати країни.

Що ми отримали натомість

Угода про реструктуризацію передбачає, що кредитори спишуть Україні приблизно 37% боргу, який напередодні угоди складав $20 млрд номінальної вартості облігацій плюс $2 млрд накопичених відсотків.

Облігації серії А — списання на 40% суми боргу з погашенням у лютому 2029, 2034, 2035 та 2036 років.

Виплата відсотків за ними розпочнеться вже з 1 серпня 2024 року.

Розмір відсотків:

  • до 1 серпня 2025 року — 1,75%;
  • до 1 лютого 2026 року — 4,5%;
  • до 1 серпня 2027 року — 6%;
  • з 1 лютого 2034 року — 7,75%.

Бонди серії B — списання 23% номіналу, погашення у лютому 2030, 2034, 2035 та 2036 років.

Виплата відсотків до 1 лютого 2027 року не здійснюється.

Надалі:

  • у серпні 2027−2033 років — 3%;
  • починаючи з 1 лютого 2034 року — 7,75%.

Як бачимо, ставка за купоном поступово зростає до 7,5%, але є проміжний етап зі сплатою 3−4%.

Але кредиторам це все одно вигідно: багато з них купили вказані цінні папери за 20−25% від номіналу.

Навіть з огляду на списання 37% вартості боргу, відсоток за купоном у вигляді 3−4% за номіналом облігацій перетворюється на дохідність за облігаціями у 10−14% на суму інвестицій. Дуже непогано для кредиторів.

Терміни погашення — максимум 2036 рік, тобто лише 12 років, а середній термін погашення буде менше ніж 10 років. Дуже стислий графік, враховуючи, що війна в Україні ще не завершена.

Чому наш борг збільшиться

У випадку, якщо номінальний ВВП України у 2028 році відповідатиме прогнозу МВФ або перевищуватиме його, то у 2029 році Україна запропонує кредиторам додаткові євробонди на суму до 12% від поточної вартості боргу!!!

А це взагалі щось унікальне, бо рівень нашого боргу залежатиме від прогнозу МВФ щодо рівня нашого ВВП.

Тобто може бути навіть падіння ВВП України у прогнозах МВФ, але якщо в реальності падіння буде меншим, то ми збільшимо борг за єврооблігаціями відразу на 12%.

Отже, якщо таке станеться, то рівень списання боргу для України складе не 37%, а 25%, що виглядає вже досить жалюгідно, особливо, якщо порівнювати зі списанням боргу для інших повоєнних країн, таких як Німеччина чи Ірак.

Крім того, лише за згоду на реструктуризацію боргу, кредитори отримають від України разову винагороду у розмірі 1,25%.

Отже, дива не трапилося, історичне вікно можливостей для зняття боргового зашморгу з шиї наступних поколінь вкотре бездарно проґавлене.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+15
FirstOne
FirstOne
23 липня 2024, 11:36
#
Лайк
+
+30
nitrolog
nitrolog
23 липня 2024, 11:39
#
Тут є місцеві самопроголошені експерди для яких це перемога і які досі вірять що курс буде 28
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
23 липня 2024, 13:54
#
Nitrolog

та ну, курс вже ніколи не буде 28, так само як і не буде 35, ну типу це треба бути взагалі аля улю, щоб не бачити в упор очевидний постійний ріст долара і євро))
+
0
xo4y
xo4y
23 липня 2024, 11:48
#
Наскільки я зрозумів то проблему (борг) не вирішили, а тільки відклали, так само як робили й інші попередники.
+
+10
Exba
Exba
23 липня 2024, 13:11
#
Проблема боргу вирішується просто — повертаєш старі борги і не береш нові, живеш за те, що заробив сам
+
+15
xo4y
xo4y
23 липня 2024, 13:52
#
Згоден, але жодна влада так не хоче робити, бо це буде означати затягнути паски й робити тільки щоб віддати борги, а це падіння рейтингу влади. Ось тому проблему боргів завжди відкладають для вирішення наступникам…
+
0
penetrator1963
penetrator1963
23 липня 2024, 14:27
#
т. е. вы хотите сказать, что те кристально честные патриоты, стоящие у руля уже 10 лет после революции достоинства, такие же вонючие негодяи, как и все предыдущие? вы что, за такое можно и в список миротворца загреметь!
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