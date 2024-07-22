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22 липня 2024, 10:45

В Україні запрацювала програма кредитів під 0% на сонячні панелі для населення

З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7−9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії. Про це повідомило Міністерство економіки.

З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7-9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.
Фото:depositphotos

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Що відомо про програму

Держава повністю компенсуватиме відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років. Сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень на придбання та встановлення гібридної системи електропостачання.

Друга програма передбачає можливість для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) скористатись програмою державної підтримки «Доступні кредити 5−7−9%».

Відтепер в рамках програми можна купувати та встановити генеруючі установки, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, а також установки зберігання електричної енергії та допоміжне обладнання.

Умови кредитування наступні — сума кредиту до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою «ГрінДІМ». ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Як скористатися програмою

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування «Доступні кредити 5−7−9"керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва за програмою «Доступні кредити 5−7−9» та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

В яких банках доступні кредити

Кредитні продукти для громадян вже доступні у таких банках як: Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс банк та Глобус банк.

Кредитні продукти для ОСББ та ЖБК доступні у таких банках, як: Глобус банк, Скай банк, Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенс банк та Укргазбанк.

З кожним тижнем мережа уповноважених банків, які будуть мати вищевказані кредитні продукти, буде розширюватися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
22 липня 2024, 11:37
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Як показала практика з єОселею такі програми тільки завищують ціни на рівному місці і ніяких переваг кінцевому споживачу не дають. Добре, люди можуть взяти під 0%, але по неадекватним цінам. І який з цього толк?)
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