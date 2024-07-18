Як зберігати спокій та отримувати прибуток: Олександр Королюк про психологію торгівлі

Як би важко це не було визнати, але теоретичні знання не є запорукою вдалого трейдингу. Значна частина успіху в цій сфері залежить саме від способу мислення — дисципліни, емоційного контролю й управління ризиками. Сумно те, що ця сувора правда часто являється саме під час невдач.

Трейдинг на фондовому ринку приваблює все більше людей, адже професійні трейдери гарно заробляють і можуть вільно розпоряджатися своїм часом. Яка мотивація потрібна для досягнення стійких результатів? Які стратегії використовувати новачкам, якого брокера вибрати та як заробити на трейдингу — читайте у бліцінтерв'ю Олександра Королюка.

Олександр Королюк — трейдер з 4-річним досвідом, який успішно провів вже понад 1000 угод. Його стратегія призначена досягати прибутковості близько 20% в місяць, що підтверджено результатами дохідності 288% у 2022 році та 108% у 2023 році. Олександр вже допоміг понад 600 інвесторам досягти своїх фінансових цілей.

1. Олександре, розкажіть про себе. Як і коли ви зацікавилися інвестиціями й трейдингом? Що стало поворотним моментом, після якого ви почали успішно торгувати?

Мені 24 роки, і я пройшов цікавий шлях від інтернет-продавця до активного трейдера. Свій стартовий капітал заробив у проміжок між 2017 і 2020 рр. Мій шлях у світ інвестицій почався під час пандемії Covid-19, коли фондовий ринок обвалився. Тоді я побачив у цьому можливість: купити акції за зниженою ціною і тримати їх, поки ринок не відновиться.

На початку моя стратегія була довгостроковою — купити дешево і чекати на зростання. Проте, дуже швидко прийшло усвідомлення, що такий підхід вимагає значного капіталу і, головне, часу, якого у мене тоді не було.

Поворотним моментом стали торги акціями компанії Virgin. За півтора місяця я заробив 150% прибутку — купив акції по $17 і продав їх майже по $50. Після цієї ситуації я усвідомив, що найбільші заробітки можна отримати саме в торгівлі, а не в товарному бізнесі, який на той час вже відійшов на другий план.

2. Які торгові стратегії є основними у вашому арсеналі? Розкажіть про їхні особливості.



У моєму арсеналі є багато стратегій, але я не дотримуюсь якогось одного стандартного випадку при торгівлі. Для мене важливо розпізнати низку факторів, які вказують на потенційний рух ціни вгору чи вниз.



Головне, що потрібно зрозуміти, — торги не базуються лише на фігурах, лініях чи новинах. Ринок має свою логіку руху, і якщо її зрозуміти, торгувати стає значно легше. Усі стратегії приходять з досвідом і з часом.

3. Часто торгівлю на біржі порівнюють з грою та спортом. У чому, на вашу думку, схожість трейдингу зі спортом та грою, і в чому відмінності?

Основна схожість полягає у важливості дисципліни. В обох випадках важливо уникати хаосу в голові та байдужого ставлення. Торгівля на біржі — це серйозна справа зі своїми правилами, як і в спорті. Дотримання цих правил є ключем до успіху. Основна відмінність полягає в підході: у трейдингу важливий чіткий графік роботи, постійне навчання і вдосконалення, управління емоціями в стресових ситуаціях та збереження холоднокровності.

Кожен трейдер має свій власний підхід до торгівлі та власні стратегії, що нагадує ситуацію зі спортсменами, які мають спільну ціль, але різні методи для досягнення цієї мети.

4. Уявіть, що у вас є всього хвилина, щоб навчити когось трейдингу. Що б ви сказали? Поділіться деякими зі своїх правил торгівлі.

Найголовніше — це зберігати беземоційність під час торгів, але важливо не плутати це з байдужістю! Ви повинні відчувати себе комфортно і завчасно продумувати свої дії. Не дозволяйте емоціям впливати на ваші рішення, керуйтеся лише фактами та інформацією, яку ви освоїли до цього моменту.

5. Ви читаєте аналітику інших інвесторів чи надаєте перевагу самостійному аналізу ринків?

Я надаю перевагу самостійному аналізу, оскільки вірю, що кожен трейдер має свій власний підхід і досвід у торгівлі, який відрізняється навіть залежно від активів, якими торгує.

Якщо трейдер торгує довгостроковими активами, надає мені поради як короткостроковому трейдеру, я точно фільтруватиму таку інформацію. Щодо трейдерів, які мають схожий стиль торгівлі, я уникатиму зайвого втручання у свої торги, щоб не порушувати свій власний підхід і стратегію.

6. Олександре, підкажіть, як вибрати брокера для торгівлі на фондовому ринку, на що варто звертати увагу в першу чергу?

При виборі брокера я звертав увагу на декілька ключових аспектів: наявність ліцензії, якість підтримки клієнтів, зручність інтерфейсу торгової платформи, рівень комісій, прихильність персоналу та можливість доступу до торгів на міжнародному ринку. Звертайтеся на безкоштовну консультацію, щоб краще розібратися в питаннях з інвестування та вибрати брокера (заповніть заявку на зворотний зв’язок від Олександра Королюка).

7. Багато трейдерів не розуміють, що емоції є частиною торгівлі. Які кроки варто зробити перед початком торгівлі, щоб не потрапити в пастку емоцій?

Емоції відходять на задній план лише тоді, коли є чітка торгова стратегія, достатній досвід та глибокі знання в цьому напрямку. Також важливо мати можливість обговорювати свої переживання з іншими трейдерами, що мають відповідний досвід. Важливо розуміти всі аспекти торгівлі, такі як ризики та співвідношення ризику до потенційного прибутку, що допомагає уникнути емоційного стресу. Коли у вас є структурована робоча система, емоційне втручання стає малоймовірним.

8. Якщо трейдер, який успішно торгував у минулому, потрапляє в смугу невдач, які рекомендації, на вашу думку, слід дати йому, щоб допомогти знову увійти в колію?



Я б порадив такому трейдеру відпочити певний час від ринку і торгових новин, абсолютно відірватися від цього середовища. Після відпочинку варто ретельно проаналізувати свої помилки та внести корективи в торгову стратегію, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Щодо фінансового аспекту, використовуйте для торгівлі на фондовому ринку лише гроші з подушки безпеки, яка завжди має бути у кожного трейдера. Наприклад, якщо ваш основний баланс для торгів складає $10 тис., то рекомендую мати ще $20−30 тис. на іншому рахунку для таких випадків.



9. Яка помилка в трейдингу дала вам найцінніший досвід? Як радите вчиняти іншим трейдерам у разі збитків?

Найцінніший досвід я отримав з розуміння важливості управління ризиками. Я рекомендую уникати ризикувати більше, ніж ви готові втратити. Трейдинг на динамічному ринку може бути непередбачуваним, тому вкладайте тільки ті кошти, які ви можете собі дозволити втратити. У випадку збитків я особисто вкладаю кошти зі своїх заощаджень для відторговування, і виводжу кошти з ринку, які додавав до позиції. Цю стратегію рекомендую використовувати всім трейдерам, щоб мати достатній фінансовий запас для подальшої торгівлі з комфортом.

У випадку збитків я просто докидаю гроші зі своїх заощаджень і відторговуюся, а далі виводжу

10. Що можна запропонувати трейдерам, які торгують самостійно? Які найбільші хибні думки мають трейдери-початківці про торгівлю на фондовому ринку?

Найбільш хибною є думка, що ринок нам щось зобов'язаний. Це усвідомлюють усі, хто починає торгувати або вже досвідчені трейдери. Іноді виникають переконання, що акція має падати, і всі сигнали вказують на це. Проте в якийсь момент все може змінитися, і потрібно прийняти рішення про закриття угоди. Важливо не зациклюватися на своїх прогнозах, а реагувати на динаміку ринку. Трейдерам важко приймати цей факт і змиритися з втратою часу чи частиною прибутку. У такі моменти раджу дотримуватися принципу, що ринок є динамічним і треба йти за ним, а не чекати, що ринок підлаштується під наші очікування.

11. Які угоди або серії угод вам запам’яталися найбільше? Як вдалося досягти таких показників? У чому суть вашої торгової стратегії?

Найбільше мені запам'яталася угода по акціях Virgin, коли я заробив +150% за 1,5 місяці. Це була моя найперша така велика угода, і після цього я зрозумів, що на ринку можна досягати дуже високих показників. Головне — розуміти механізм цих рухів. Для досягнення такого результату я проаналізував акцію, визначив конкретні цілі та ризики, і потім лише чекав, спостерігав за ситуацією в динаміці й приймав рішення, коли щось йде не за моїм планом.

12. Скільки угод у середньому ви здійснюєте за тиждень? Чи зможуть ваші учні встановити цільовий діапазон дохідності у 20% в місяць?

Кількість угод для мене не має значення. Я можу мати 5 угод за місяць з прибутком по +5%, що сумарно дає +25%, а одну угоду, яка триває місяць часу і приносить ті ж +25%. Цікаво, що відкрити одну угоду буде краще ніж п’ять окремих, через те, що ми платимо комісію лише за одну угоду, а не за п’ять. Щодо прибутку, я стараюся робити 20% у місяць, але важливо розуміти, що 20% — це середнє значення за рік. Може бути місяць, де я заробив +5%, а на наступний місяць +30%, потім — 10%, а далі +43%. Сумарно це дає певний чистий % прибутку, який я ділю на кількість місяців, і виходить результат на рівні 20% у місяць.

13. Чи можна навчитися торгувати прибутково за чужими методиками, або потрібно шукати свій шлях і, знайшовши його, вже нікого не слухати?

Навчитися торгувати за чужими методиками — це чудовий старт у цій сфері. Ви можете побачити стратегії торгів та активи, з якими працюють інші трейдери, і запитувати про цікаві для себе моменти, коли досвіду ще небагато. Спостерігати за чужими методиками дуже корисно на початку. З часом ви зможете визначитися зі своєю стратегією та підходом до торгівлі, залежно від того, чи розглядаєте її як основний напрямок діяльності, або як додатковий до основної роботи. Це вибір, який варто зробити після перших кількох угод.