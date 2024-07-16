За перші пів року 2024 року товарообіг України склав $52,7 млрд

Протягом січня-червня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $33,2 млрд, а експортували — на $19,5 млрд. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

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При цьому оподаткований імпорт склав $28,1 млрд, що становить 86% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-червні 2024 року склало 0,5 дол/кг, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Куди імпортували та експортували найбільше

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $6,4 млрд, Польща — $3,7 млрд і Німеччина — $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $2 млрд, Іспанії — на $1,6 млрд, Китаю — на $1,6 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-червні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $11,4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 69,2 млрд грн, що складає 31% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — $5,9 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 36,8 млрд грн, що складає 16% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні — $4,3 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 54,6 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів).

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $12,4 млрд

метали та вироби з них — $2,1 млрд

мінеральні продукти — $1,8 млрд

За 6 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 148,1 млн грн.