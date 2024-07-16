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ВхідРеєстрація
16 липня 2024, 13:52

У червні 2024 в Україні різко впала кількість реєстрацій ФОПів — YouControl

У всіх містах України у червні 2024 року реєстрація ФОПів зменшилася на третину у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року: приріст склав -30%. Про це йдеться у матеріалі YouControl.Market.

У всіх містах України у червні 2024 року реєстрація ФОПів зменшилася на третину у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року: приріст склав -30%.
Фото:depositphotos

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Скільки відкрито ФОПів з початку року

За перше півріччя 2024 року українці відкрили понад 148 тисяч ФОПів, що на 10,8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Традиційно найбільше фізичних осіб зареєструвалося підприємцями у Києві — майже 20,5 тисяч, Дніпропетровській області — майже 14 тисяч, та Київській області — понад 11 тисяч.

Значний приріст кількості реєстрацій ФОПів спостерігався у Кіровоградській області — 25,7% порівняно з 2023 роком. Також значно збільшилася кількість нових фізичних осіб-підприємців у Запорізькій — 25,5%, Донецькій — 19,9%, та Чернігівській — 19,2% областях. Найнижчий приріст реєстрацій ФОПів був у Луганській — 0,3%, Івано-Франківській — 2,4%, та Харківській — 2,8% областях.

Серед обласних центрів найбільше нових фізичних осіб-підприємців зареєстровано у Харкові — 6,3 тисяч, Дніпрі — 5,9 тисяч та Одесі — 5,2 тисяч. У Запоріжжі кількість реєстрацій ФОПів зросла майже на 36% у порівнянні з 2023 роком.

Серед громад найбільше ФОПів зареєстрували у Криворізькій — 2,5 тисяч, Кременчуцькій — 1,4 тисяч, та Кам’янській — понад 1 тисячу, всі вони розташовані у Дніпропетровській області. У Олександрійській міській громаді Кіровоградської області приріст реєстрацій склав понад 47%.

Цікаво, що у червні 2024 року, приріст реєстрації ФОПів у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року склав -30%. У всіх регіонах України приріст реєстрацій був від'ємним. Найбільше падіння спостерігалося у Харкові: -13,6% у травні та -38,9% у червні, що цілком ймовірно, пов’язано з посиленням терористичних атак росії.

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% — зареєстрували чоловіки.

Де найбільше зареєструвалося ФОПів

Найбільше ФОПів було зареєстровано в секторах роздрібної торгівлі — понад 40 тисяч, інформаційних технологій — 19,6 тисяч, та інших послуг — 18,8 тисяч.

Освітній сектор став лідером за приростом нових ФОПів: у 2024 році українці відкрили на 45,5% (5,3 тисяч) більше ФОПів у цій сфері, ніж у 2023 році.

Відкриття компаній зросло на 5,6% за перше півріччя 2024 року порівняно з січнем-червнем 2023 року.

Так, в Україні зареєстрували майже 13,2 тисячі нових компаній. Лідерами за кількістю новозареєстрованих компаній стали Київ — 4,7 тисяч, Дніпропетровська — 1,1 тисяч, Львівська — трохи більше однієї тисячі та Київська області — 894 компанії. Херсонська область стала лідером за приростом нових компаній — 35,3%. У Полтавській — 27,3% та Хмельницькій — з 26,6%.

Секторами-лідерами за кількістю відкритих підприємств стали оптова торгівля — 1,9 тисяч, транспорт і логістика — 1,1 тисяча, та операції з нерухомістю — понад 1 тисячу.

Найбільший приріст реєстрацій спостерігався у секторі машинобудування — 101,5% (550 компаній) порівняно з 2023 роком.

Громадами, де зареєстрували найбільше компаній, стали три громади Київської області: Борщагівська — понад 10, Ірпінська — понад 90 та Вишнева — понад 80. У Мукачівській громаді Закарпатської області бачимо найвищий приріст реєстрацій — 88,5% (49 компаній).

У червні 2024 року різко знизився і приріст реєстрацій компаній та склав -22% порівняно з червнем 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
tckgoblinu
tckgoblinu
16 липня 2024, 13:58
#
«Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: 59,8% нових ФОП належать жінкам, а 40,2% — зареєстрували чоловіки.»

Як неочікувано в нас з`явилося так багато жінок підприємців :)
+
0
mantis05
mantis05
16 липня 2024, 15:15
#
Тоже самое касается новых открытых карт и владельцев авто :D, а что-то случилось? а то я политикой не интересуюсь
+
0
potator
potator
16 липня 2024, 14:11
#
Зе матриархат
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 липня 2024, 14:57
#
Господа , частный предприниматель это ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, а не бухгалтер и юрист в одном лице . Когда вы на него наваливаете эти функции по он иногда думает — а зачем это надо . Я тут на ютубе на юристов подписан , они подробно рассматривали 7 случаев когда надо отбивать чеки и когда не надо . Но как это обычный человек может осмыслить и без подводных камней . А за все штраф штраф штраф . Потому и закрываются . Либо риски надо вложить в цену , или закрыться . Объемы у многих не позволяют вкладывать риски.

кстати особо позабавило как юристы привели ответ налоговой что в чеке нельзя использовать точку с запятой и другие символы . Не предусмотрено . Но вот вбили и все чеки можно признавать недействительными .

Вообщем шмыгаль с друзьями убивают экономику когда она критично необходима.
+
+15
mantis05
mantis05
16 липня 2024, 15:17
#
Напомню, что торговля без разрешения, т. е. как обычное физлицо 119грн штраф. Из-под полы торговать, не уплачивая никаких налогов- вполне выгодное дело.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
16 липня 2024, 15:26
#
Там еще конфискация продаваемого и на рынок вас не возьмут . но в принципе да , может быть куда выгоднее чем следования всему и вся .
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
16 липня 2024, 15:34
#
Цікаво, чому так? Закон про мобілізацію? Відключення живлення?
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