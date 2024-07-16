Новий інструмент для інвесторів — доступні за ціною nanos-опціони на індекс S&P 500

Опціон ─ інструмент трейдерів, який дозволяє знизити ризики фінансових втрат та в рази наростити прибутковість. Відтепер, завдяки nanos-опціонам, він став доступним також для інвесторів із невеликим капіталом та будь-якою інвестиційною метою: від накопичення капіталу на пенсію до формування окремого джерела доходу.

У чому суть nanos-опціонів, які переваги інструмента та як із ним працювати, розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Що таке опціони?

Опціони 一 це фінансовий інструмент, який дає право, але не обов'язок, купити або продати акції чи інші активи за фіксованою ціною у певний момент у майбутньому. Є два види опціонів і принцип їхньої роботи покажемо на прикладах для розуміння.

Якщо інвестор купує call-опціон на акції SPY зі страйком $250 зі строком виконання у жовтні, то через 3 місяці він зможе придбати ці акції за $250, навіть якщо їх ринкова ціна зросте до $300. Тобто інвестор виграє, бо купить акції дешевше.

Якщо інвестор купує put-опціон на акції Apple зі страйком $250 зі строком виконання у жовтні, то через 3 місяці він зможе продати ці акції за $250, навіть якщо їх ринкова ціна впаде до $200. Тобто інвестор виграє, бо продасть акції дорожче.

Коли вартість звичайного опціону надто висока, можна скористатися nanos-опціонами на S&P 500, які коштують декілька доларів, а не сотні «зелених».

Nanos-опціони на S&P 500

S&P 500 — це барометр фондового ринку, що відстежує динаміку акцій 504 найбільших компаній США. Інвестувати в S&P 500 можна через найстаріший біржовий фонд SPDR S&P 500 ETF (SPY), середня дохідність якого становить 9−11% річних.

Інвестори, які хочуть отримувати дохід від руху S&P 500, але не мають коштів для купівлі класичного опціону на 100 акцій, можуть використовувати новий інструмент 一 nanos-опціони. Його запустили 2 роки тому на Чиказькій біржі опціонів.

Nanos-опціон 一 це інструмент, який дає змогу купити опціон за 1/100 від ціни звичайного опціону. Він дозволяє трейдерам та інвесторам спекулювати або інвестувати в індекс S&P 500, витрачаючи значно менше коштів ніж при класичній торгівлі опціонами.

Якщо ви торгуєте звичайним опціонним контрактом, то торгуєте 100 акціями, бо 1 опціонний контракт завжди містить 100 цінних паперів.

Якщо ви торгуєте nanos-опціоном, то торгуєте лише однією акцією, бо 1 нанос-опціон містить лише 1 цінний папір. Це простіше і дешевше.

За останній місяць SPY подорожчав на 4,54%, а за рік дав 26,86% дохідності у доларах, тому nanos-опціони на S&P 500 дуже вигідні для використання.

Nanos-опціони VS звичайні опціони

Купівля «традиційного» call-опціону на SPY

Вартість класичного опціону складе 5% від ціни базового активу ($560), тобто $28. Цю суму потрібно сплатити за кожну акцію в опціонному контакті.

В 1 опціонному контракті — 100 акцій, тому контракт коштуватиме $28×100 = $2800.

Коли прийде строк реалізації опціону і ви захочете отримати поставку 100 акцій, то вам доведеться заплатити $560×100 = $56 000.

Купівля «нового» nanos-опціону на SPY

Вартість nanos-опціону складе 1% від ціни класичного опціону, тобто $28. Це сума, яку ви сплачуєте за можливість придбати опціонний контакт.

В одному nanos-опціоні — 1 акція, тому весь контракт коштуватиме $28.

Коли прийде строк реалізації опціону, інвестор отримає розрахунок грошима, поставки цінних паперів у цьому випадку немає.

Nanos-опціони 一 зручне рішення для інвесторів-новачків та тих, хто має обмежений бюджет і хоче експериментувати з опціонами без значних фінансових втрат. Завдяки низькій вартості, інструмент дає можливість тестувати різні стратегії торгівлі.

Особливості nanos-опціонів

Значно дешевші. Якщо звичайні опціони коштують, як правило, від $100, то «наноси» можуть коштувати від $1.

Вони відстежують динаміку індексу, але волатильніші. Це цікаво для трейдерів, які, заробляють на зміні котирувань протягом кількох днів.

Розрахункові, а не поставочні. Вам не потрібно мати десятки тисяч доларів, щоб на дату закінчення опціону виконати умови контракту.

Не можуть бути відкликані до кінця контракту.

Мають небагато страйків і кінцевих дат, що дає змогу інвесторам набагато простіше планувати угоди.

Мають термін розміщення до тижня, щоб було зручно регулярно торгувати, а не чекати роками.

Низькі комісії за угоди з інструментом ー від 1 цента.

Де можна купувати nanos-опціони на S&P 500?

Купівля nanos-опціонів на S&P 500 ー вигідна стратегія. Таким чином ви однією дешевою угодою отримуєте доступ до 504 найбільших компаній США та можете не турбуватися про ризики, пов’язані з падінням окремої акції через поганий фінансовий звіт чи форс-мажор.

Якщо ви інвестуєте на фондовому ринку США, то можете торгувати nanos-опціонами через іноземного брокера, що дає українцям доступ до торгівлі на ринку США. Отримайте безкоштовну консультацію від експерта по телефону або у месенджері, щоб краще розібратися з інструментом (заповніть заявку на дзвінок інвестиційного експерта). Це цікавий і демократичний метод заробітку, який варто спробувати і початківцям, і трейдерам, і довгостроковим пасивним інвесторам.