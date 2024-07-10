Microsoft та Apple відмовились від місць у раді директорів OpenAI

Microsoft та Apple відмовилися від можливості бути спостерігачами у раді директорів OpenAI, пише Bloomberg. Таке рішення ухвалили на тлі підвищення інтересу з боку антимонопольних органів.

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Як зазначає видання, антимонопольні органи ЄС та США вже вивчають партнерство Microsoft та OpenAI у рамках розслідування порушення конкуренції у ШІ-секторі.

Минулого місяця європейські регулятори заявили, що мають намір провести опитування конкурентів Microsoft з приводу ексклюзивного використання технології OpenAI. Це підкреслює зростання тиску на одну з найдорожчих компаній у світі, яка сподівається використовувати послуги OpenAI для просування своїх платформ Windows і Copilot AI.

США починають окреме антимонопольне розслідування щодо ймовірного домінування Microsoft в області, що швидко розвивається.

Раніше «Мінфін» писав, що топменеджер Apple увійде у раду директорів OpenAI, але без права голосу.