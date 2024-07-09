Боротьба з китайським впливом: навіщо лідер Індії прибув до рф

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув із дводенним візитом до росії. Це перша його закордонна поїздка після парламентських виборів та переобрання на новий термін. Чи означає це гарні відносини між Індією та росією, і яка основна мета візиту, пише The Financial Times. «Мінфін» публікує ключові тези статті.

Моді назвав дводенний візит «чудовою можливістю для поглиблення зв'язків» у повідомленні на соціальній медіаплатформі X, додавши, що він «безперечно, сприятиме подальшому зміцненню дружби між Індією та росією».

Ця поїздка перша для Моді після вторгнення в Україну у 2022 році. Росія прагне розвивати відносини у напрямі так званого глобального півдня, представленого такими країнами, як Індія.

Індія тим часом уникає приймати чийсь бік у війні, намагаючись захистити відносини з росією, яка для неї є найбільшим постачальником зброї і — після 2022 року — важливим джерелом дешевої нафти.

Зв'язки Індії з росією стали особливо важливими для Делі, оскільки західні санкції підштовхнули Москву до зближення з Китаєм. Пекін надав москві економічний рятівний круг, збільшивши двосторонню торгівлю до рекордного рівня і ставши найважливішим постачальником до росії компонентів західного виробництва.

Індія хоче дати росії простір для маневру, вважає один експерт із Берліна. «Можливо, у них немає важелів, щоб відірвати росію від Китаю, але вони хочуть надати їй якомога більше можливостей, щоб вона не клала всі яйця в один китайський кошик».

Індія також залучена до протистояння з Китаєм на спірному гімалайському кордоні та вважає нейтралітет росії життєво важливим для національної безпеки, кажуть посадовці. «Китай — це головна проблема», — сказав Панкадж Саран, колишній посол Індії в росії. «Ми справді не можемо дозволити собі зробити щось, що перетворить друга на противника».

Проблема нафти та рупій

Після вторгнення в Україну обсяг торгівлі між Індією та росією зріс до понад $65 млрд, переважно завдяки різкому збільшенню закупівель нафти зі знижкою. За даними компанії Vortexa, у червні на частку російської нафти припало 43% імпорту нафти до Індії, що робить її другим за величиною покупцем після Китаю.

Це призвело до різкого порушення торговельного балансу. Міністр закордонних справ Індії Вінай Мохан Кватра заявив журналістам напередодні поїздки Моді, що Нью-Делі хоче збільшити експорт сільськогосподарської та фармацевтичної продукції до росії.

Санкції також ускладнили можливості москви з репатріації доходів від продажу нафти через низьку конвертованість рупії. За словами фінансистів, які беруть участь у торгівлі, американські санкції змусили банки різко скоротити кількість російських контрагентів, обмеживши їх доступ до певних валют і змусивши торговців проводити операції в рублях або навіть обмінювати товари за бартером.

США та ЄС також активізували зусилля, спрямовані на флот, що перевозить російську нафту, що робить таких покупців, як Індія, вразливими до можливих майбутніх санкцій.

Індія та росія намагаються просувати внутрішні платіжні системи для торгівлі, але зробити це в масштабах країни буде складно через обмежені можливості, а також проблеми з обміном рублів і рупій на долари та євро.

Відносини Індії із Заходом

Деякі аналітики стверджують, що візит Моді затьмарив той факт, що Індія все більше пов'язує своє майбутнє з економічною та військовою співпрацею із Заходом.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), частка росії в індійському імпорті зброї впала майже до 60-річного мінімуму у період із 2019 до 2023 року, оскільки Індія прагне отримати складніші військові технології від країн, включаючи США та Ізраїль.

Зростання залежності москви від китайських поставок для її збройової промисловості створює ще одну проблему для Індії, оскільки москва не може обслуговувати системи озброєнь або продавати нову зброю без поставок комплектуючих із Китаю.

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«Суттєва частина відносин перебувають на дуже тендітному підґрунті», — сказав Праміт Пал Чаудхурі, голова відділу Південної Азії в консалтинговій компанії Eurasia Group. «Я б стверджував, що це керований спад».