Укргазбанк почав видавати позики під придбання енергетичного обладнання: банкір назвав умови кредитування

Сегмент роздрібного банківського кредитування змінюється. Про це говорили банкіри на панельній дискусії «Роздрібне кредитування: стан та перспективи», що пройшла в рамках Ukrainian Credit Conference (UCC).

Як банки працюють за програмою «еОселя»

Як зазначив Олександр Щербаха, заступник голови правління з роздрібного бізнесу Укргазбанк, змінилася структура позичальників. Значну частину кредитів банк видає під державну програму пільгової іпотеки «еОселя».

У цьому сегменті портрет середньостатистичного позичальника суттєво відрізняється від типового. «75% позичальників по „еОселі“ — це пільгові категорії громадян, зокрема, військові, педагогічні працівники та науковці», — каже Щербаха.

Пільгова іпотека зараз дуже затребувана. Наприклад, в травні Укргазбанк видав таких кредитів на 500 млн гривень, що склало 30% частки ринку по кредитуванню єОселя серед всіх банків. За словами Олександра Щербахи, більшість позичальників беруть кредити під купівлю житла на вторинці. В цілому, по кредитуванню під «еОселю» схожа тенденція — позичальники вибирають житло на вторинці, в яке можна швидко заїхати.

Але банки зацікавлені в кредитування первинки, тому активно співпрацюють із забудовниками. Наприклад, Укргазбанк проводить акредитацію обʼєктів починаючи від 30% готовності обʼєкту.

В уряді також хочуть змінити фокус з вторинки, та переорієнтувати «еОселю» на первинний ринок, оскільки це підтримає будівництво нового житла та розвиток економіки.

Щербаха каже, що Укргазбанк постійно працює над збільшенням акредитованих по «еОселі» забудовників.

На що українці позичають гроші у банках

Керівник дирекції роздрібного бізнесу Приватбанку Дмитро Мусієнко повідомив, що основні потреби, під які українці беруть кредити — це оплата товарів, навчання та лікування. Середня сума кредиту по банківським карткам складає 35 тисяч гривень.

Керівник напрямку «Кредитні картки» А-Банку Євген Зайченко додав, що в них зросла кількість жінок-позичальниць, а також стало більше непрацюючих (принаймні офіційно) клієнтів.

Загалом, за словами члена правління ОТП Банку Олега Клименка, зараз наступає ера відповідального кредитування — позичальники стали значно дисциплінованіші, ніж до війни, і ретельно зважують свої можливості, перш ніж звернутися за позикою.

«Темпи роздрібного кредитування зростають. Чеки по кредитах збільшуються, але вони все ще менші, ніж до війни. З одного боку, така тенденція робить ризики банків за кредитами збалансованими, з іншого — обмежує зростання клієнтської бази», — зазначив Клименко.

Банкіри також проаналізували найбільш перспективні види кредитування. Серед них — «еОселя», до якої долучається все більше фінансових установ, а також кредити під купівлю енергетичного обладнання. Масові відключення електроенергії змушує українців шукати гроші на купівлю «техніки від блекаутів». Зокрема, багато позичальників беруть кредити на купівлю сонячних панелей.

«Укргазбанк запустив кредитний продукт «Енергонезалежний» під цільове придбання енергетичного обладнання — генераторів, зарядних станцій та ін. Він орієнтований на приватних осіб, та пропонує значно нижчу відсоткову ставку, ніж в цілому по ринку за такими видами кредитів — від 19,5% річних на строк до 5 років.

Також нещодавно 17 банків підписали меморандум, та будуть пропонувати кредити на енергетичне обладнання під доволі низький відсоток для бізнесу, у тому числі, приватних осіб-підприємців", — розповів Щербаха «Мінфіну».

Що таке Ukrainian Credit Conference

Головна кредитна конференція року — Ukrainian Credit Conference (UCC) — відбулася в Києві 28 червня. В межах дискусії учасники обговорили:

продукти від українського фінтех на ринку фінпослуг: кредитні картки, кредитування МСБ. Щоще буде пропонувати фінтех? Хто ключовийклієнт?

Які перспективи в українського необанкінгу: чи цейринок вже перегрітий, чи океан ще блакитний?

З якими основними проблемами викликамистикаються небанки?

На які технології роблять ставку в найближчі 2−5 років?

​Платіжним партнером заходу виступили: