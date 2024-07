Різке падіння криптовалют: Біткоїн обвалився до $54 000, Ethereum — до $2 875

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За добу актив знизився на 8%, за тиждень — на 12%.

Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували різке падіння. Найбільше за добу втратив Dogecoin (-15%) та Toncoin (-13%). Ethereum впав до $2 875, за добу ефір втратив 11%, за тиждень — 16,67%.

Варто зазначити, що падіння криптовалют відбулось після того, як збанкрутіла криптовалютна біржа Mt. Gox перевела 47 228 BTC ($2,6 млрд) із холодного сховища на новий гаманець. Про це свідчать дані аналітичної компанії Arkham Intelligence.

BREAKING



Mt Gox moves 47,228 BTC ($2.71 billion dollars) from cold storage to a new wallet. pic.twitter.com/3ZdSlC1IX2