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5 липня 2024, 8:30

Різке падіння криптовалют: Біткоїн обвалився до $54 000, Ethereum — до $2 875

Сьогодні, 5 липня, вранці ціна першої криптовалюти в моменті знизилась до $53 717. Згодом біткоїн трохи відновив свої позиції і досяг $54 000. Про це свідчать дані СoinMarketCap.

Сьогодні, 5 липня, вранці ціна першої криптовалюти в моменті знилилась до $53 717.
Фото: pixabay.com

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За добу актив знизився на 8%, за тиждень — на 12%.

Більшість інших криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували різке падіння. Найбільше за добу втратив Dogecoin (-15%) та Toncoin (-13%). Ethereum впав до $2 875, за добу ефір втратив 11%, за тиждень — 16,67%.

Варто зазначити, що падіння криптовалют відбулось після того, як збанкрутіла криптовалютна біржа Mt. Gox перевела 47 228 BTC ($2,6 млрд) із холодного сховища на новий гаманець. Про це свідчать дані аналітичної компанії Arkham Intelligence.

Планується, що біржа почне виплачувати компенсацію клієнтам у липні через вкрадені кошти під час злому 2014 року. Користувачі отримають втрачені кошти у біткоїнах та Bitcoin Cash (BCH), відповідно до «плану реабілітації».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
ABenko
ABenko
5 липня 2024, 8:53
#
Час доставати готівку зі шкарпеток та придбавати bitcoins
+
0
sacha2222
sacha2222
5 липня 2024, 9:52
#
Це ще не різке
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 липня 2024, 10:41
#
А чому черним шрифтом, це що якась важлива новина?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 липня 2024, 11:19
#
І це ще акції не падали…
а що буде з криптовалютами, якщо нагряне реальна і повноцінна криза в світі?
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