Опір на рівні 180$ гальмує Solana, очікується відкат до 125$, тоді як XYZVerse на хвилі оптимізму

Зростання Solana натрапило на перешкоду, оскільки її ціна не змогла пробити ключовий рівень, що вказує на можливе падіння до 125 доларів. Тим часом XYZVerse набирає обертів, підживлюючись ринковим оптимізмом і прагнучи до суттєвого зростання. Контрастні рухи цих двох активів створюють цікавий сценарій, який може привернути увагу інвесторів і ентузіастів.

Попит на $XYZ зростає, оскільки його капіталізація наближається до позначки в 15 млн доларів

Проєкт XYZVerse ($XYZ), який поєднує світ спорту та криптовалют, привернув значний інтерес інвесторів. На відміну від типових мем-монет, XYZVerse позиціонує себе як довгострокова ініціатива з чітким планом розвитку та активною спільнотою. Нещодавно проєкт був визнаний кращим новим мем-проєктом, що ще більше зміцнило його привабливість.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час попереднього продажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,003333 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,005 долара. Остаточна ціна попереднього продажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 13 мільйонів доларів, і попередній продаж наближається до чергової важливої позначки в 15 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Переможці отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники не є просто глядачами — вони отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі призи.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок розроблений, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Айрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

SOL Coin від Solana: швидкий, масштабований і готовий до конкуренції

Solana — це блокчейн-платформа, яка прагне бути швидкою та масштабованою. Вона створена для підтримки децентралізованих додатків, подібно до Ethereum та Cardano. Solana вирізняється своїми конструктивними рішеннями, що забезпечують швидші транзакції. Розробники також можуть використовувати кілька мов програмування, що робить її гнучкою в роботі. Монета SOL є серцем екосистеми Solana. Вона забезпечує транзакції, запускає спеціальні програми та винагороджує тих, хто підтримує мережу.

Потенціал SOL полягає в його здатності обробляти завдання з великим обсягом даних без використання шардингу або рішень другого рівня. Це робить його привабливим для розробників, які хочуть створювати продукти та послуги з високою активністю. На сучасному ринку, де швидкість і масштабованість є ключовими факторами, SOL виділяється серед інших. У порівнянні з іншими монетами, SOL пропонує перспективну платформу як для розробників, так і для інвесторів. Його технологія забезпечує йому хороші позиції серед конкурентів, що робить його монетою, за якою варто стежити в постійно мінливому світі криптовалют.

Висновок

Незважаючи на невдачі Solana, оптимізм переходить до XYZVerse, мем-монети для всіх видів спорту, яка готується до масового зростання, об'єднуючи шанувальників спорту та підтримуючи успіх, досягнутий завдяки спільноті, у бул-рані 2025 року.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

xyzverse.io

t.me/xyzverse