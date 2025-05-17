НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на понад $130 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 12 по 16 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $755,10 млн. Чистий продаж валюти становив $754,90 млн проти $623,35 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.