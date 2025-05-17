Національний банк протягом тижня, з 12 по 16 травня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,20 млн і продав $755,10 млн. Чистий продаж валюти становив $754,90 млн проти $623,35 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
17 травня 2025, 9:34
НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на понад $130 мільйонів
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $131,55 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $35,34 млн;
- продав $12 982,18 млн;
- чистий продаж валюти — $12 946,84 млн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1