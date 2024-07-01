Rivian знову дивує: новий проєкт із Volkswagen та надійність авто, як у Tesla

Минулого тижня більшість основних фондових індексів США продемонстрували зростання на тлі затишшя новин. Ринок готується «перетравлювати» звіти компаній про прибутки та збитки за другий квартал. Чим житимуть ринки протягом найближчих 5 робочих днів та які компанії порадували своїх інвесторів минулого тижня, розповість «Мінфін».

Загальноєвропейський індекс STOXX Europe 600, за підсумками минулого тижня, пішов у мінус на 0,72%. Причиною стало зростання політичної невизначеності у Франції в міру наближення дострокових виборів. За останні два тижні додаткова дохідність, яку інвестори вимагають за володіння 10-річними французькими облігаціями, порівнюючи з безпечнішим німецьким боргом, злетіла до понад 80 базисних пунктів — рівнів, які востаннє спостерігалися під час кризи суверенного боргу єврозони. Євро впав до найнижчого рівня з початку травня.

Результати першого туру навряд чи принесуть спокій на ринки. У першому турі парламентських виборів «Національне об'єднання» Марін Ле Пен із 33% голосів здобуло впевнену перемогу в країні. За виборчий альянс лівих та «зелених» «Новий народний фронт» віддали голоси 28%, а за урядовий табір президента Еммануеля Макрона — лише 20% виборців, які брали участь у голосуванні. Явка у першому турі перевищила 60%, що стало найвищим показником за останні десятиліття.

Основні європейські фондові індекси минулого тижня показали змішану динаміку. Німецький індекс DAX зріс на 0,4%, італійський FTSE MIB упав на 0,46%, французький CAC 40 втратив 1,96%, а британський FTSE 100 знизився на 0,89%.

Фондові ринки Японії зростали: індекс Nikkei 225 додав 2,6%, а ширший індекс TOPIX — 3,1%, оскільки історична слабкість єни продовжувала підтримувати експортно-орієнтовані галузі промисловості.

Китайські акції ослабли: побоювання щодо уповільнення економіки обмежили апетит до ризику. Індекс Shanghai Composite та індекс блакитних фішок CSI 300 зафіксували невелике зниження за тиждень, еталонний індекс Гонконгу Hang Seng упав на 1,5%.

Злети та падіння тижня на американському ринку

«Мінфін» відібрав акції, які привернули минулого тижня найбільшу увагу.

Топ-3 акції, які найбільше зросли/впали минулого тижня

Компанія Тікер Результат (%) Walgreens Boots Alliance Inc WBA -24,26 Nike Inc NKE -22,44 Floor & Decor Holdings Inc FND -13,3 FedEx Corporation FDX 18,21 Rivian Automotive Inc RIVN 30,04 Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY 46,65

Акції фармацевтичної компанії Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) злетіли на новинах про позитивні результати випробувань нового препарату Amvuttra. Він призначений для лікування серйозного захворювання серця, яке характеризується накопиченням неправильних білків у серцевому м'язі (ATTR-CM), пише Forbs. Метою дослідження було зниження смертності та госпіталізацій у пацієнтів із цим захворюванням.

Amvuttra вже схвалений Управлінням із контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США для лікування іншого захворювання серця. Якщо препарат дозволять застосовувати і для лікування ATTR-CM, Amvuttra складе серйозну конкуренцію препаратам Vyndaqel та Vyndamax компанії Pfizer. У пацієнтів, які вже отримували лікування препаратом Pfizer, Alnylam знизив смертність і кількість госпіталізацій на 28%. Очікується, що до 2032 року продажі Amvuttra становитимуть $3,5−4 млрд.

Із початку 2021 року акції ALNY зросли на 90%, із рівнів $130 до приблизно $245 наразі. Для порівняння: за цей період S&P 500 зріс приблизно на 45%. При цьому акції ALNY були дуже волатильними: їхня дохідність у 2021 році склала 30%, у 2022 році — 40%, і -19% — у 2023 році.

«Акції ALNY зараз торгуються з 15-кратним значенням прогнозованого виторгу, порівнюючи з середнім значенням 22 за останні три роки. Виторг Alnylam зріс майже вчетверо — з 493 мільйонів доларів у 2020 році до 1,8 мільярда доларів у 2023 році, а у 2025 році, за оцінками, досягне 2,5 мільярда доларів.

Оскільки Alnylam домагається схвалення препарату Amvuttra для лікування ATTR-CM цього року, компанія може розраховувати на подальше значне зростання продажів найближчими роками. З погляду акцій, ми вважаємо, що вони ще мають можливості для зростання, навіть з огляду на нещодавній рух", — підсумовує Forbs.

Минулого тижня акції Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ:RIVN) у моменті зростали на 57,36% — з $11,96 до $18,8.

Минулого вівторка стало відомо, що Volkswagen планує інвестувати в збитковий стартап до $5 млрд. Початкові інвестиції в компанію склали $1 млрд у вигляді ноти, що конвертується, яка дає право інвестору конвертувати цей борг в акції Rivian 1 грудня, але не зобов'язує робити це.

Далі Rivian отримає вливання з боку німецького автоконцерну по $1 млрд у 2025 та 2026 роках, а потім ще $2 млрд у 2026 році, коли буде запущено спільне підприємство з розробки електромобілів, йдеться у спільному пресрелізі автовиробників, пише CNBC.

Угода допоможе VW зміцнити підрозділ програмного забезпечення, який зіткнувся з проблемами якості, пояснює The Wall Street Journal. Як очікується, спільна компанія використовуватиме технології Rivian, як основу для програм у майбутніх автомобілях обох виробників.

Проте ринок негативно оцінив перспективи співпраці Volkswagen із автомобільним стартапом. Минулої середи акції VW впали на 2,4% на біржі у Франкфурті. Це падіння, пише Reuters, стало найбільшим серед компаній індексу блакитних фішок Німеччини DAX.

«Співпраця з Rivian — це ще один цвях у труну амбіцій VW щодо розробки власних автономних стеків програмного забезпечення за допомогою свого проблемного та сильно збиткового підрозділу Cariad», — цитує Reuters замітку команди аналітиків Bernstein.

Rivian угода забезпечить фінансову подушку, доки компанія працює над випуском нових, доступніших електромобілів. Стартап уже декілька місяців займається антикризовим менеджментом. Компанія скоротила персонал, переобладнала свій завод в Іллінойсі для підвищення ефективності та призупинила будівництво нового заводу в Джорджії.

Очікується, що це дозволить заощадити понад $2,25 млрд на капітальних витратах. За підсумками минулого року, Rivian отримав збиток у розмірі $5,4 млрд, а в першому кварталі цього року — $1,45 млрд.

Volkswagen став другим автовиробником, який отримав частку в Rivian. Ford був одним із найбільших акціонерів каліфорнійського стартапу (з часткою близько 12%) поряд із Amazon, коли Rivian став публічною компанією у 2021 році. Згодом детройтський автовиробник почав продавати акції Rivian після відмови від плану спільної розробки електромобілів.

Акції Rivian із початку року впали на 49% через значні фінансові втрати, повідомляє CNBC. За даними MarketWatch, із 27 аналітиків, які спостерігають за паперами Rivian, 14 рекомендують купувати їх, 11 — тримати, і двоє експертів радять продати акції виробника електромобілів.

До речі, електрокари Rivian вже зрівнялися за надійністю із продукцією Tesla. — Такі результати нового дослідження JD Power. Bloomberg зазначає: тепер Tesla стоїть на одному рівні з такими конкурентами, як Rivian Automotive, та моделями з живленням від акумуляторних батарей General Motors.

Папери служби доставки FedEx Corporation (NYSE:FDX) минулої середи показали один із найбільших приростів за 46 років торгів, пише Forbes.

Причиною став чудовий звіт за четвертий квартал фінансового року, що завершився 31 травня. Компанія перевершила очікування аналітиків як за результатами попереднього кварталу, так і за прогнозом на наступний рік. Скоригований прибуток FDX на акцію склав $5,41, виторг — $22,11 млрд, при прогнозі $5,35 і $22,07 млрд відповідно.

FedEx повідомив, що, за підсумками 2025 фінансового року, що розпочався у червні, очікує прибуток на рівні $20−22 на акцію. За заявою самої компанії, на прибуток позитивно впливає розпочата раніше програма реструктуризації під назвою DRIVE. У рамках цієї реструктуризації FedEx об'єднав частину операцій, скоротив співробітників та закрив низку офісів. Цього року компанія планує викупити свої акції на $2,5 млрд.

Однак головною новиною, що надихнула інвесторів, стало повідомлення FedEx про можливість виділення або продажу FedEx Freight — підрозділу з доставки збірних вантажів від декількох відправників в одному транспортному засобі (less-than-truckload, LTL).

FedEx Freight — найбільший подібний бізнес у Північній Америці, зазначає Reuters. Минулого фінансового року цей підрозділ приніс операційний прибуток у розмірі $1,8 млрд при виторгу $9,1 млрд, а його частка в операційному прибутку FedEx зросла з 9% у 2014 році до 29%.

Потенційне виділення FedEx Freight — «велика новина», що викликає оптимізм інвесторів, заявили аналітики Stifel.

«Підрозділ згодом перетворився з вигнанця в сім'ї на найприбутковіший у портфелі, а його порівняні оцінки майже вдвічі перевищують оцінку самої FedEx», — написав аналітик Stifel Брюс Чен у замітці для клієнтів.

Аналітик Jefferies Стефані Мур оцінила потенційну вартість FedEx Freight у $30 млрд. Капіталізація всієї FedEx, за підсумками торгів, до публікації звітності становила трохи більше $63 млрд. Аналітики JPMorgan після «несподіваного кроку» підвищили рекомендацію щодо акцій FedEx із «тримати» до «купувати».

Цього року акції FedEx значно перевершили котирування конкурента UPS: із початку року його папери зросли на 16%, тоді як акції UPS впали на 15%. За даними MarketWatch, із 32 аналітиків, які відстежують акції FedEx, 19 рекомендують купувати їх, 11 — тримати, і лише двоє експертів радять продати акції поштового сервісу.

Чим житимуть світові ринки найближчі 5 днів

Ринки акцій та облігацій у США закриються о 13:00 за нью-йоркським часом у середу і не працюватимуть у четвер у зв'язку з Днем незалежності. Але цей короткий тиждень буде наповнений важливими подіями.

Ринки шукають зрозумілості щодо того, коли саме може початися зниження ставок ФРС. Почасти підказки може дати п'ятничний звіт про зайнятість у США, який і стане головною подією укороченого святкового тижня у Штатах.

За коментарями голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла уважно стежитимуть, як і за протоколом останнього засідання центрального банку США у середу. У стані підвищеної готовності триматимуть інвесторів вибори у Франції та Великій Британії. Про ці та інші важливі події цього тижня пише сайт Investing.

Дані щодо зайнятості у США

Інвестори зосередять свою увагу на звіті щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі, який вийде у п'ятницю, 5 липня.

Економісти прогнозують, що у червні економіка США додала 189 тис. робочих місць. Місяцем раніше економіка згенерувала 272 тис. нових робочих місць, що виявилося вищим за прогнози. Такі дані свідчать про стабільність американського ринку праці.

На останньому засіданні Федрезерв зберіг свої ставки без змін і відтермінував початок пом'якшення монетарної політики, можливо, до грудня. Чиновники хочуть мати більше доказів, що інфляція повертається до цільового рівня центрального банку (2%), або що ринок праці охолоджується.

Що скажуть Пауелл і Лагард

Голова ФРС Джером Пауелл у вівторок, 2 липня, виступить на щорічному форумі Європейського центрального банку у Сінтрі (Португалія).

Разом із президентом ЄЦБ Крістін Лагард він візьме участь у панельній дискусії на тему «Грошово-кредитна політика у перехідну епоху». Інвестори чекатимуть свіжих коментарів щодо майбутнього відсоткових ставок.

Більше про настрої чиновників ФРС розповість протокол червневого засідання регулятора, який буде опубліковано у середу, 3 липня. Документ розкриє думку центрального банку про перспективи розвитку економіки та чинники, що впливають на прогноз грошово-кредитної політики.

Вибори у Франції та Великій Британії

У неділю у Франції пройшов перший тур позачергових парламентських виборів, що сколихнули ринки.

За прогнозами, за підсумками другого туру, який відбудеться 7 липня, праві популісти можуть отримати відносну або навіть абсолютну більшість у Національних зборах Франції.

А ось на виборах у Великій Британії, які пройдуть у четвер, 4 липня, опитування передбачають перемогу опозиційної Лейбористської партії. Це повернуло британський фунт до рівнів, яких не було з часів голосування щодо Brexit у 2016 році.

Трейдери вбачають повернення до стабільності після сильних політичних потрясінь під час 14-річного правління консерваторів та припускають, що лідер лейбористів Кейр Стармер зможе відновити торговельні зв'язки з Європою.

Однак ще потрібно з'ясувати, скільки саме місць у парламенті вдасться отримати лідеру лейбористської партії Кіру Стармеру.

Інфляція у Єврозоні

Сьогодні, 1 липня, Німеччина опублікує дані щодо інфляції за червень. Наступного дня аналогічну статистику оприлюднить Єврозона. Економісти очікують на невелике уповільнення як основних, так і базових показників після зростання у травні.

У четвер, 4 липня, ЄЦБ розкриє протокол червневого засідання, на якому він уперше з вересня 2019 року знизив відсоткові ставки.

ЄЦБ почав підвищувати відсоткові ставки пізніше, ніж його американський колега. Однак розпочате у червні пом'якшення монетарної політики дозволило Європейському центробанку перехопити ініціативу щодо зниження ставок. Адже найбільший у світі центральний банк, як і раніше, зберігає високі ставки, побоюючись нового спалаху зростання цін.

Індекс ділової активності Китаю

Офіційні дані у неділю показали, що виробнича активність у Китаї у червні знизилася другий місяць поспіль, а активність у сфері послуг впала до п'ятимісячного мінімуму.

Очікується, що індекс PMI для виробничої сфери Caixin, який буде опублікований у понеділок, виявиться нижчим.

Аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі Китай вживатиме додаткових заходів підтримки, а обіцянка уряду збільшити податкові стимули допоможе підштовхнути внутрішнє споживання.