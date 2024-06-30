Україна визначить радника з продажу «Сенс банку» та «Укргазбанку» до вересня

Україна планує продаж двох системно важливих банків — «Сенс банку» та « Укргазбанку ». Це є частиною вимог МВФ. Міжнародно визнаного фінансового радника планують призначити до вересня 2024 року. Про це йдеться у меморандумі Фонду.

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Україна також готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультації з МФО. Його направлять на розгляд парламенту до кінця вересня 2024 року.

Окрім цього, Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі країни, окрім випадків, які стосуються фінансової стабільності та національної безпеки, але після консультації з МВФ.