У травні до банків-банкрутів надійшло більше 356,3 млн грн

Протягом травня 2024 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, склала 356,3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки отримали банки

Із загальної суми надходжень за травень 97,8 млн грн банки отримали від доходів за цінними паперами, 49,4 млн грн — від погашення кредитів, 24,9 млн грн — від реалізації майна (активів), 3,2 млн грн — від оренди майна, 180,9 млн грн — з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у травні 2024 року стали:

Загалом від початку 2024 року банки в ліквідації отримали 1 936,8 млн грн, з яких 849,7 млн грн — кошти від реалізації майна та 268,3 млн грн — від погашення кредитів.

Ще 178,2 млн грн надійшли до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами.

Від оренди майна до фінустанов спрямували 21,5 млн грн. Також 619,1 млн грн банки отримали з інших джерел.