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27 червня 2024, 15:00

Обмінники криптовалют — актуальна добірка сервісів

Криптообмінники — це сервіси, призначені для здійснення обмінних операцій між криптою та фіатом. Сьогодні на крипторинку можна знайти величезну кількість таких майданчиків, але далеко не всі з них вигідні, надійні та безпечні. Вибрати хороший сервіс вручну може бути непросто, а шанси потрапити на шахраїв дуже високі.

Продовжуйте читати, щоб знайти ті обмінники, яким точно можна довіряти. В основі нашої добірки — дані моніторингу Scanbit і рейтингу Meta.

ChangeIt

Оцінка моніторингу Scanbit: 68/100
Оцінка Meta: 4.9 з 5
Рік відкриття: 2018

ChangeIt — один із найкращих українських онлайн-обмінників, створений командою українських розробників. Обмінник криптовалют ChangeIt орієнтується саме на українських користувачів і з фіату підтримує лише гривню — така вузька спеціалізація дозволяє утримувати справді вигідні обмінні курси.

Серед інших переваг майданчика — низькі комісії, висока швидкість, прозорі алгоритми, зрозумілий інтерфейс, абсолютна конфіденційність, високий рівень безпеки. ChangeIt працює повністю без прихованих платежів — користувач отримує стільки, скільки відображається на екрані. Сьогодні обмінник дозволяє здійснювати операції з 6 популярними криптовалютами — BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE та DASH. Команда постійно працює над збільшенням кількості активів, що підтримуються, та розширенням функціонала.

LetsExchange

Оцінка моніторингу Scanbit: 65/100
Оцінка Meta: —
Рік відкриття: 2020

LetsExchange — універсальний криптовалютний обмінник, призначений для миттєвого обміну. Ключова особливість сервісу — рекордна кількість доступних для роботи криптовалют. Сьогодні LetsExchange підтримує понад 4500 цифрових активів, і це число постійно зростає.

Майданчик не вимагає обов’язкової реєстрації облікового запису та позиціюється як сервіс, який дозволяє працювати з криптою без обмежень. Обмінник гарантує, що користувачеві будуть запропоновані найкращі курси, а обмін може бути здійснений за двома принципами — з фіксованим курсом (користувач отримає рівно стільки, скільки було відображено в калькуляторі) або з плаваючим курсом (сервіс вибере кращий курс із можливих, а сума буде відрізнятися від тієї, що була відображена користувачеві спочатку).

AnyExchange

Оцінка моніторингу Scanbit: 64/100
Оцінка Meta: 4.8 з 5
Рік відкриття: 2019

AnyExchange — ще один хороший український криптообмінник, який працює у всьому світі та обслуговує понад 2000 постійних клієнтів. Сервіс відрізняється розширеним функціоналом — користувачі можуть не тільки здійснювати обмін між криптовалютою та фіатними грошима, а також відправляти готівку по всьому світу, переказувати гроші на банківські картки, здійснювати безготівковий переказ через сервіси міжнародних платежів.

Серед інших переваг AnyExchange — висока швидкість транзакцій, адекватні комісії, повна анонімність, передові протоколи безпеки, підтримка великої кількості цифрових валют.

Dvizh

Оцінка моніторингу Scanbit: 63/100
Оцінка Meta: —
Рік відкриття: 2014

Dvizh — український криптовалютний обмінник, ключова спеціалізація якого полягає в автоматичному онлайн-обміні, P2P-обміні та переказі готівки по Україні та світу. Майданчик присутній на крипторинку вже понад 10 років і відрізняється наявністю широкої партнерської мережі в Європі, США та Азії.

Клієнти сервісу можуть отримати індивідуальні умови при великих угодах, а також запросити збільшення доступних лімітів обміну. Dvizh відрізняється передовими способами шифрування даних, високою швидкістю обробки заявок, абсолютною конфіденційністю користувачів і конкурентоспроможними умовами обміну.

100btc

Оцінка моніторингу Scanbit: 62/100
Оцінка Meta: 5 з 5
Рік відкриття: 2016

100btc — український онлайн-обмінник, який спеціалізується не лише на класичному обміні криптовалюти, а також на купівлі крипти за готівку. Офіси 100btc є у різних містах України, а також у Туреччині, Грузії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Польщі та Кіпрі.

Сьогодні сервіс пропонує понад 30 найпопулярніших цифрових активів, а серед фіатних валют користувачам доступні українська гривня, американський долар, казахстанський тенге та євро. Обмінник дозволяє працювати як в автоматичному, так і в ручному режимі, а функціонал підходить як для користувачів-початківців, так і для професійних криптоінвесторів. 100btc — це чудова програма лояльності, хороші умови для постійних клієнтів, безпека та анонімність.

Добірка криптовалютних бірж

WhiteBIT

Оцінка моніторингу Scanbit: 76/100
Оцінка Meta: 4.4 з 5
Рік відкриття: 2018

WhiteBIT — криптовалютна біржа, створена українцями, яка заслужено вважається однією з найбільших, найпопулярніших і найкращих у Європі. Сервіс має понад 4 мільйони постійних клієнтів, яких обслуговує у понад 70 країнах світу. WhiteBIT підтримує всі найпопулярніші торгові напрямки — понад 270 цифрових монет і понад 520 обмінних пар.

Криптобіржа є надійним майданчиком, має відмінну репутацію, пропонує справді адекватні умови, а також дозволяє українцям пройти спрощену авторизацію та верифікацію. Функціональні можливості майданчика охоплюють велику кількість торгових інструментів — P2P-угоди, швидкий обмін, спотова торгівля, маржинальна торгівля, ф’ючерси, турнір, DEX та інше.

ByBit

Оцінка моніторингу Scanbit: 68/100
Оцінка Meta: 5 з 5
Рік відкриття: 2018

ByBit — міжнародна криптобіржа, яка має реєстрацію та головний офіс в ОАЕ (Дубай). Головна спеціалізація сервісу — передовий функціонал для торгівлі криптовалютними деривативами. На ByBit зареєстровано понад 30 мільйонів користувачів, а послугами майданчика користуються жителі із понад 160 країн світу.

У лістингу біржі доступно понад 1200 токенів. Отримати доступ до основного функціонала можна навіть без підтвердження особистості, а проходження процедури верифікації дозволить збільшити ліміти та позбавить інших обмежень роботи з криптою. Глобальна мета ByBit — розвиток криптовалютної екосистеми загалом і збільшення можливостей криптоінвесторів і трейдерів завдяки передовому торговому функціоналу.

Binance

Оцінка моніторингу Scanbit: 67/100
Оцінка Meta: 4.8 з 5
Рік відкриття: 2017

Binance — найбільша та найвідоміша криптовалютна біржа у світі, яка вже стабільно лідирує за торговими обсягами. Binance — це не просто торговий майданчик, а ціла криптоекосистема, яка є глобальною інфраструктурою та блокчейн-системою. Послугами криптобіржі користуються майже 200 мільйонів користувачів із понад 180 країн світу.

На Binance доступні абсолютно всі токени та монети. Платформа спеціалізується на наданні просунутого функціонала для повноцінної криптоторгівлі — спот, маржа, ф’ючерси, P2P, боти та багато іншого. Серед інших напрямів Binance — навчання користувачів, дослідження ринку, інфраструктурні рішення, інвестування, майнінг і все, що пов’язано з криптовалютами та трейдингом.

Джерело: Мінфін
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