Уряд Китаю планує створити фонд допомоги на суму майже $14 мільярдів для порятунку проблемних фінансових установ, щоб уникнути фінансової кризи, спровокованої спадом на ринку нерухомості. Про це повідомляє Nikkei Asia.
24 червня 2024, 12:38
У Китаї створять фонд на мільярди доларів для порятунку фінкомпаній
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Фонд в основному збиратиме кошти від фінансових підприємств, таких як банки та компанії, що надають платіжні послуги.
Завдяки участі фінансових установ китайський уряд розраховує зменшити навантаження на державний бюджет та водночас зміцнити систему соціального захисту.
Передбачається, що в кінцевому підсумку фонд матиме понад 100 мільярдів юанів ($13,77 млрд) капіталу.
У разі надзвичайної ситуації Народний банк Китаю може також за допомогою низькопроцентних кредитів збільшити розмір фонду.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
всё производство из Европы и США в китай…
Погнались за дешевизной рабочей силы — пожинайте плоды…
иза того что цена булаб больше потребления менше
зависят от промышленного производства в китае…
Дело не в цене для конечного потребителя,
а в норме прибыли частного бизнеса…
Например, те же iPhone можно производить и в США и так же продавать по офигенно высоким ценам, но производство в китае обходиться значительно
дешевле, а значит норма прибыли будет выше, чем при производстве iPhone
на территории США.
І на носі в Китаю торговельна війна проти США і ЄС, але не дивлячись на це, Китай не «схлопнеться», як ти сказав, там може бути все дуже і дуже погано, але до рівня «схлопнеться» Китай не дійде)
Тебе має турбувати те, що Китай може почати захоплення Тайваню, ось тобі дійсно буде погано всім)
І того маємо:
1) Торговельна війна США та ЄС проти Китаю,
2) Можливі вторинні санкції для китайських компаній за допомогу оркам,
3) Відтік капіталу з Китаю,
4) Відтік мільйонерів з Китаю,
5) Баффет продає частку акції найбільшого китайського виробника електромобілів,
6) Китай скуповує золото і намагається таким чином диверсифікувати свої ЗВР,
7) Китай розпродає облігації США …
Все це свідчить про те, що Китай зібрався повторювати шлях оркостану і планує напад на Тайвань…
создавая фонд в долларах США, а не в национальной валюте.
«Передбачається, що в кінцевому підсумку фонд матиме понад 100 мільярдів юанів ($13,77 млрд) капіталу.»