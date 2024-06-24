У Китаї створять фонд на мільярди доларів для порятунку фінкомпаній

Уряд Китаю планує створити фонд допомоги на суму майже $14 мільярдів для порятунку проблемних фінансових установ, щоб уникнути фінансової кризи, спровокованої спадом на ринку нерухомості. Про це повідомляє Nikkei Asia.

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Фонд в основному збиратиме кошти від фінансових підприємств, таких як банки та компанії, що надають платіжні послуги.

Завдяки участі фінансових установ китайський уряд розраховує зменшити навантаження на державний бюджет та водночас зміцнити систему соціального захисту.

Передбачається, що в кінцевому підсумку фонд матиме понад 100 мільярдів юанів ($13,77 млрд) капіталу.

У разі надзвичайної ситуації Народний банк Китаю може також за допомогою низькопроцентних кредитів збільшити розмір фонду.