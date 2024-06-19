Російські дочки Intesa та OTP призупинили валютні операції на тлі санкцій проти Мосбіржі

Російські підрозділи двох європейських банків — італійського Intesa Sanpaolo та угорського OTP Bank, призупинили операції з валютою через санкції США проти Московської біржі. Про це повідомляють росЗМІ.

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Intesa Sanpaolo в росії з 13 червня 2024 року призупинив конвертацію євро, а також перекази в цій валюті, заявили в службі підтримки банку. При цьому клієнти за заявкою можуть зняти валюту з рахунку. Банк з квітня 2023-го не відкриває нові валютні рахунки фізособам.

Підрозділ Intesa з 17 червня призупинив операції з обміну безготівкової валюти. Їх повернуть, коли вирішать низку «технічних питань, пов’язаних із зупинкою торгів доларами і євро на Мосбіржі». Проте клієнти можуть здійснювати обмін валюти у відділеннях банку, проблем зі зняттям коштів та їхнім переказом немає.

На початку місяця Міністерство фінансів США ввело санкції проти Московської біржі, а також російські кліринговий центр і депозитарій, які виступають посередниками під час торгів на валютному ринку. Біржа з 13 червня призупинила торги доларом США і євро, а центробанку рф довелося оновлювати правила визначення офіційних курсів долара і євро.