H&M остаточно йде з росії — російську «дочку» ліквідують

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У російському реєстрі юридичних осіб, питання ліквідації було затверджено 17 червня. Єдиним власником російського ТОВ з 2020 року є шведська H&M Hennes & Mauritz.

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Раніше «Мінфін» писав, що шведська H&M Group (H&M) намагається знайти нового власника для російських активів.

18 липня 2022 року шведська H&M Group повідомила, що почала процес згортання бізнесу в росії. Магазини H&M у країні не працюють із березня.

H&M працював у росії з 2009 року. У березні 2022 року компанія призупинила продажі в рф у відповідь на її вторгнення в Україну.

H&M була заснована у 1947 році у Швеції. Крім бренду H&M, компанії належать також марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET та Afound, а також мережа магазинів товарів для дому H&M Home.