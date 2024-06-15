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15 червня 2024, 10:37

«Власна справа»: Переможці програми отримають 1,2 мільярда гривень на мікрогранти

Завершився десятий етап визначення переможців грантової програми «Власна справа». За його підсумками обрали 369 переможців, які отримають 88 млн грн на розвиток своєї справи. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Завершився десятий етап визначення переможців грантової програми «Власна справа».
Фото:depositphotos

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Що відомо

Підприємці мають створити 718 нових робочих місць. Загалом же від початку 2024 року переможцями програми «Власна справа» стали 5029 українців. Ці підприємці отримають 1,2 млрд грн на започаткування або розвиток власного бізнесу.

«Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже понад 17 тисяч українців, в бізнес яких держава інвестує 4,3 млрд грн. Під час реалізації своїх бізнес-проєктів підприємці мають створити 38 тисяч нових робочих місць. Гроші, які інвестує держава, мають повернутися у бюджет вже за три роки у вигляді податків», — зазначила Тетяна Бережна.

Серед отримувачів мікрогрантів десятої хвилі 55% жінок, 34% чоловіків та 11% юридичних осіб.

Де найбільше грантоотримувачів

Найбільше грантоотримувачів проживають у Львівській (53 особи), Київській (27 осіб), Полтавській (26 осіб), Рівненській (24 осіб), Івано-Франківській (25 осіб) областях та у місті Києві (31 особа).

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці десятої хвилі, є:

  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 136 людей;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 52 людини;
  • переробна промисловість — 45 людей.

Як отримати грант

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може, як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць залежно від суми гранту.

Інформацію щодо отримання гранту за програмою «Власна справа» можна знайти насайті програми.

Джерело: Мінфін
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