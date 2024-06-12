Кредобанк отримає ще 10 мільйонів євро гарантій Європейської Комісії для кредитування українського бізнесу

11 червня під час Ukraine Recovery Conference в Берліні Кредобанк , що є частиною фінансової групи PKO Bank Polski , офіційно підписав листи про наміри щодо збільшення коштів програми EU Support for Ukrainian Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) з Європейською Комісією та польським державним банком Bank Gospodarstwa Krajowego. Відповідно до підписаних документів, Кредобанк отримає додаткові 10 мільйонів євро гарантій Європейської Комісії на кредитування українського бізнесу в прифронтових зонах.

Згідно з документом, який підписали в.о. голови Banku Gospodarstwa Krajowego Мірослав Чекай, генеральний директор DG NEAR Європейської Комісії Герт Ян Копман та голова правління Кредобанку Яцек Шугаєв, додаткова гарантія дозволить Кредобанку кредитувати українських підприємців, що безпосередньо зазнають впливу російської агресіїї та працюють у так званих «червоних» зонах — територіях, де перервано ланцюги доставок, знищено активи та в районах, що межують з окупованими територіями. Після укладення відповідних угод загальний обсяг гарантій за програмою Європейської Комісії складе 30 мільйонів євро.

«Європейський Союз підтримує Україну в ці складні часи, щоб протистояти російській агресії та відновлювати, відбудовувати і модернізувати країну. У цьому контексті ми вже надали понад 98 мільйонів євро підтримки. Ми раді співпрацювати з ключовими міжнародними партнерами з метою мобілізації державних і приватних інвестицій та посилення впливу нашої допомоги на малі й середні підприємства, муніципалітети і регіони, відбудову інфраструктури та сприянню зеленому і цифровому переходам. Зазираючи в майбутнє, ми сподіваємося, що ініціативи, започатковані сьогодні, сприятимуть відбудові країни за правилами та стандартами ЄС.», — заявив Олівер Варгеї, Єврокомісар з питань розширення та сусідства.

«Європейська Комісія виділяє кошти для України, яка веде боротьбу. Це важливий крок для відновлення цієї країни. Виявлена сьогодні у вигляді конкретних дій підтримка для України — це нове відкриття. Я радію, що ми, як Банк крайового господарства, братимемо активну участь у реалізації цих заходів. Для нас це новий етап співпраці з Європейською Комісією і я вірю, що наші спільні дії забезпечать реальну підтримку українській економіці», — каже Мірослав Чекай, в.о. голови Банку крайового господарства (BGK).

«З перших днів повномасштабної війни ми працюємо пліч-о-пліч з українським бізнесом та польським бізнесом, який працює в Україні. Фінансова підтримка, яку надає Кредобанк у вигляді кредитів та грантів, допомагає забезпечити життєдіяльність критично важливих галузей української економіки. На даний момент з часу підписання першої тристоронньої угоди за участі Європейської комісії через партнерство з польським державним банком (BGK) нам вдалося видати кредитів на загальну суму 19,6 млн євро у межах цього проєкту з яких більше 60% отримали позичальники з територій найбільшого ризику», — розповідає Єжи Яцек Шугаєв, голова Правління АТ «Кредобанк».

BGK та Кредобанк розпочали співпрацю у рамках гарантій Європейського Союзу у січні 2023 року. Завдяки ній протягом першого року програми Кредобанк виділив понад 12 мільйонів євро додаткового фінансування, яке надійшло до майже 100 підприємств, завдяки чому вдалося зберегти майже 4 тис. робочих місць. Переважна більшість коштів — 83% фінансування надійшла до підприємств з «жовтої» та «червоної» зон, тобто територій підвищеного ризику. Кредитну підтримку отримали головним чином підприємства, що працюють у сільськогосподарському, промисловому та агропродовольчому секторах.

Наприкінці березня 2024 року Європейська Комісія виділила Кредобанку додаткові 10 млн євро гарантій, що збільшило удвічі — до 20 мільйонів євро можливості надання Кредобанком кредитів для фірм, що працюють в Україні, та дозволило продовжити фінансування мікро-, малих і середніх підприємств — насамперед тих, які працюють на територіях підвищеного ризику, тобто на звільнених від окупації територіях та в районах поблизу зони активних бойових дій.

Механізм підтримки українського бізнесу в рамках угоди залишається незмінним — за її умовами, сума гарантії Європейської комісії буде депонована на спеціальному рахунку в Banku Gospodarstwa Krajowego Польщі та використовуватиметься для відшкодування втрат за проблемними кредитами.