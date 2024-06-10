Суд підтвердив законність стягнення Нацбанком із Бахматюка 1,8 мільярда гривень

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Деталі

«Відповідно до постанови апеляційного суду рішення суду першої інстанції набрало законної сили, що надає право Національному банку отримати виконавчі листи та розпочати процедуру примусового стягнення коштів з Олега Бахматюка в межах виконавчого провадження», — прокоментував начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту Національного банку Сергій Бойко.

У Нацбанку зазначають, що стягнуті на виконання судового рішення кошти спрямовуватимуться на погашення боргу банку «Фінансова Ініціатива» за кредитом рефінансування

Передісторія

Комерційний Банк «Фінансо ва Ініціатива» у 2014 році уклало з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд грн. Олег Бахм атюк , який був власником зазначеної фінансової установи, в забезпечення поверненням банком кредиту рефінансування уклав з Національним банком договір поруки. В такий спосіб він взяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки власник банку не виконував взяті на себе зобов’язання за договором поруки, Національний банк звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення заборгованості з Олега Бахматюка. Печерський районний суд міста Києва 13 липня 2023 року ухвалив рішення про стягнення з Олега Бахматюка 1,8 млрд грн.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого іншими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива» за договором рефінансування, відбулося часткове погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн грн.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ПАТ «Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива». Загальна сума заборгованості, яку Нацбанк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.