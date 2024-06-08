Укрпошта анонсувала випуск нових марок, присвячених збірній України по футболу та її виступу на Євро-2024 у Німеччині. Про це повідомила пресслужба держкомпанії.
8 червня 2024, 11:38
Укрпошта випустить нові марки до Євро-2024
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- Тираж — 560 000 поштових марок.
- Вартість маркового аркуша — 120 грн.
Марки будуть продаватися з 13 червня.
Джерело: Мінфін
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