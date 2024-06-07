Маск може піти з Tesla, якщо йому не заплатять премію $56 мільярдів

Голова правління Tesla Робін Денхолм звернулася до акціонерів компанії з закликом схвалити премію Ілона Маска у розмірі $56 мільярдів, інакше вони ризикують втратити його. Про це пише The Verge.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Наступне голосування акціонерів пройде 13 червня, тоді має бути ухвалене рішення щодо виплати. До цього голосування компанія проводить повну пресконференцію, щоб спонукати акціонерів схвалити це рішення.

«Ілон не є типовим керівником, а Tesla не є типовою компанією. Отже типовий шлях, у який компанії виплачують винагороду ключовим керівникам, не сприятимуть результатам Tesla. Мотивація Ілона вимагає чогось іншого», — написала Денхолм у листі акціонерам.

Вона також каже, що ця виплата не так про гроші, адже у Маска їх багато, як про те, щоб вмотивувати бізнесмена, показавши йому, як його цінують у компанії. Денхолм також зазначає, що у Маска немає необмеженого часу. Якщо акціонери не цінуватимуть це, він може використовувати свої ідеї в інших місцях.

Напередодні ряд проксі-фірм рекомендували не схвалювати цю виплату. Однак дострокове голосування вказує на те, що акціонери схильні до того, щоб заплатити Маску. Повідомляється, що близько 25% акціонерів компанії вже проголосували, з них 80% були за.