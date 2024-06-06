Скарг від бізнесу побільшало: До кого найбільше звернень

У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів, що більше, ніж у попередніх двох кварталах у 2023 році. Про це йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена.

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На що скаржиться бізнес

Майже чверть (24%) усіх скарг надійшло від підприємств у сфері оптової торгівлі, 13% — виробництва, 12% — будівництва і нерухомості. 89% скарг припадало на компанії з українським капіталом.

В Офісі бізнес-омбудсмена уточнили, що 60% скарг бізнесу (207 звернень) стосувалися податкових питань, 14% підприємців скаржилися на дії правоохоронних органів (48 звернень), а 7% — на митні питання (23 звернення).

Зокрема, підставами для скарг на дії податківців найчастіше ставали:

невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних (57 скарг);

податкові перевірки (46);

системне блокування податкових накладних (33);

включення в переліки ризикових платників (31);

інші податкові питання (30);

відшкодування ПДВ (7);

електронне адміністрування ПДВ (2);

анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ (1).

«Попри те, що кількість скарг щодо СМКОР зменшилась з 66% (136 скарг) у минулому кварталі до 58% (121 скарга) у січні-березні 2024 року, цей блок незмінно є основним предметом занепокоєння та адміністративного оскарження бізнесом», — зазначається у звіті.