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6 червня 2024, 12:25

Скарг від бізнесу побільшало: До кого найбільше звернень

У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів, що більше, ніж у попередніх двох кварталах у 2023 році. Про це йдеться у звіті Ради бізнес-омбудсмена.

У січні-березні 2024 року до Ради бізнес-омбудсмена надійшло 345 звернень від бізнесу стосовно зловживань державних органів, що більше, ніж у попередніх двох кварталах у 2023 році.
Фото:depositphotos

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На що скаржиться бізнес

Майже чверть (24%) усіх скарг надійшло від підприємств у сфері оптової торгівлі, 13% — виробництва, 12% — будівництва і нерухомості. 89% скарг припадало на компанії з українським капіталом.

В Офісі бізнес-омбудсмена уточнили, що 60% скарг бізнесу (207 звернень) стосувалися податкових питань, 14% підприємців скаржилися на дії правоохоронних органів (48 звернень), а 7% — на митні питання (23 звернення).

Зокрема, підставами для скарг на дії податківців найчастіше ставали:

  • невиконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних (57 скарг);
  • податкові перевірки (46);
  • системне блокування податкових накладних (33);
  • включення в переліки ризикових платників (31);
  • інші податкові питання (30);
  • відшкодування ПДВ (7);
  • електронне адміністрування ПДВ (2);
  • анулювання/відновлення/відмова у реєстрації платників ПДВ (1).

«Попри те, що кількість скарг щодо СМКОР зменшилась з 66% (136 скарг) у минулому кварталі до 58% (121 скарга) у січні-березні 2024 року, цей блок незмінно є основним предметом занепокоєння та адміністративного оскарження бізнесом», — зазначається у звіті.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
6 червня 2024, 12:50
#
Владі пофіг на бізнес. Головне свої кишені набивати та штрафами обкладати.
+
0
Abramon
Abramon
6 червня 2024, 15:36
#
«89% скарг припадало на компанії з українським капіталом» — міжнародний бізнес працює в законодавчому полі тієї країни де присутній, а українські бізнесмени люблять «схематоз» і ухилення від оподаткування.
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