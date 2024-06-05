Рада ратифікувала конвенцію з Японією про усунення подвійного оподаткуванн

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«За» законопроєкт № 0259проголосувало 298 народних депутатів.

Метою закону є завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набуття чинності Конвенцією між урядом України та урядом Японії про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та протоколом до неї.

Документ передбачає ратифікацію конвенції та протоколу до неї.

Очікується, що безпосередньо конвенція сприятиме уникненню подвійного оподаткування між Україною та Японією, запобіганню ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Зокрема, з метою усунення подвійного оподаткування встановлюються правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів.

Окрім того, у конвенції визначаються методи усунення державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється компетентними органами у разі, якщо резидент однієї з держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох договірних держав він піддається, чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням конвенції.